Brennhet Hovland med spinnvill hole-in-one i Ryder Cup-oppladningen: – Feil dag!

Prestasjonen kom på banens femte hull, som i tillegg er et par fire-hull. Hovland slo to utslag som følge av at det var en treningsrunde, og dermed teller ikke stjernetreffet som en formell hole-in-one.

Det var det andre utslagsforsøket som endte med at ballen gikk rett i hullet.

Videoklippet av Hovlands superslag fikk raskt bein å gå på. Det er blant annet delt av Ryder Cups egen Twitter-konto. Bildene viser at jubelen bryter løs rundt greenen i det ballen forsvinner i hullet.

– Feil dag, feil dag, ler kommentatorene.

Drømmeslag

Også på greenen blir det god stemning da utfallet av nordmannens utslag blir kjent. Hovland kaster kølla i lufta, før han blir gratulert av lagkameratene Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton og Ludvig Åberg.

Etter å ha plukket ballen opp av koppen kaster nordmannen den til de jublende tilskuerne.

Ryder Cup-historien inneholder seks hole-in-one-slag. Det har imidlertid aldri skjedd på et par fire-hull. Spørsmålet er om Hovland kan klare å kopiere drømmeslaget når alvoret begynner fredag morgen.

Årets Ryder Cup-utgave starter med såkalt foursome-spill. Der slår de to lagkameratene fra Europa og USA på samme ball. Etter de fire innledende duellene, fortsetter turneringer med fire fourball-baller. Der slår spillerne på hver sin ball, der den beste fra hvert kontinent teller på hvert hull.

Europa-krumtapp

Lørdag skal det spilles åtte tilsvarende kamper, før det hele avgjøres med tolv singlekamper søndag.

Hovland er en av Europas viktigste spillere når laget skal forsøke å revansjere tapet for USA i 2021.

Også da var Hovland en del av det europeiske mannskapet. Nordmannen har levert et kjempeår. Sesongen har blant annet inneholdt seier i det pengestinne PGA-sluttspillet.

Selv om Europa-laget har noe å revansjere, har det også mye å forsvare. USA har ikke vunnet Ryder Cup på europeisk jord siden 1993, og anført av lagkaptein Luke Donald skal europeerne prøve å forlenge den amerikanske tørken til 30 år.