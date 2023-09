Tome tror hun fortsetter som trener for «kaos-laget»

Til tross for en mektig forsuret stemning og trusler om boikott av landslaget har de spanske VM-vinnerne imponert på banen etter VM-gullet i sommer. I de to spilte kampene i nasjonsligaen ble det først 3-2-seier borte over Sverige, og tirsdag trillet de inn til 5–0 over Sveits på hjemmebane i Cordoba.

Det har ikke vært noen selvfølge at det skulle bli slik. Før Sverige-kampen var det en lang rekke spillere som signaliserte at de ikke ville spille for landslaget før det kom endringer i Spanias fotballforbund.

Det skjedde i etterkant av at den nå avgåtte fotballpresidenten Luis Rubiales kysset spilleren Jennifer Hermoso på munnen da pokalene ble delt ut etter at VM-gullet var sikret i sommer.

Monte Tome tok mange av boikottspillerne på sengen da hun likevel tok ut mange av dem til den nevnte kampen mot Sverige.

Spillerboikotten ble avblåst fra de aller fleste av spillerne da Spanias fotballforbund (Rfef) sa at det ville komme umiddelbare og dyptgående endringer i strukturen til forbundet.

Etter kampen mot Sveits beskrev hun den siste uken som «atypisk».

– Spillerne har vært 100 prosent profesjonelle. Nå skal vi nyte denne seieren og møte sterke opp til den neste samlingen, sa Tome på spørsmålet på om hun følte at hun hadde spillernes tillit.

---

Nasjonsligaen fotball kvinner tirsdag, 2. runde:

A-divisjonen, gruppe 2:

Østerrike – Frankrike 0-1 (i Wien), Portugal – Norge 3-2 (i Barcelos).

Gruppe 1:

Nederland – England 2-1 (i Utrecht), Skottland – Belgia 1-1 (i Glasgow).

Gruppe 3:

Tyskland – Island 4-0 (i Bochum), Wales – Danmark 1-5 (i Cardiff).

Gruppe 4:

Italia – Sverige 0-1 (i Castel di Sangro), Spania – Sveits 5-0 (i Cordoba).

B-divisjonen, gruppe 1:

Ungarn – Irland 0-4 (i Budapest), Nord-Irland – Albania 1-0 (i Belfast).

Gruppe 2:

Romania – Finland 0-1 (i Bucuresti), Slovakia – Kroatia 4-0 (i Senec).

Gruppe 3:

Polen – Ukraina 2-1 (i Gdynia), Serbia – Hellas 4-0 (i Stara Pazova).

Gruppe 4:

Bosnia-Hercegovina – Slovenia 1-1 (i Zenica), Tsjekkia – Belarus 2-1 (i Velika Gorica).

C-divisjonen, gruppe 1:

Andorra – Latvia 0-4 (i Andorra la Vella), Malta – Moldova 2-1 (i Ta’Qali).

Gruppe 2:

Tyrkia – Litauen 2-0 (i Elazig), Luxembourg – Georgia 1-1 (i Esch-sur-Alzette).

Gruppe 3:

Kypros – Færøyene 1-0 (i Akhnas), Montenegro – Aserbajdsjan 0-1 (i Podgorica).

Gruppe 4:

Armenia – Kasakhstan 1-2 (i Armavir), Estland – Israel 0-5 (i Tartu).

Gruppe 5:

Bulgaria – Kosovo 0-0 (i Plovdiv).

---