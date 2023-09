EU-kommisjonen vedtok forbud mot gummigranulat

I april stemte en EU-komité fram de nye restriksjonene som nå har vært gjennom de øvrige organene i systemet. Forbudet har vært på høring, og verken EU-parlamentet og Rådet kom med innvendinger.

EU-kommisjonen opplyser at de nye retningslinjene vil tre i kraft om tre uker, men at det legges opp til en overgangsperiode på åtte år for det som omhandler utfasing av gummigranulat.

Norges Fotballforbund har ønsket seg enda flere år enn det, men har ikke blitt hørt.

– Dette er en merkedag for miljøet, fordi det betyr at den nest største kilden til mikroplastutslipp til havet nå får en sluttdato. Dette er fremtidsrettet miljøpolitikk som bedrer situasjonen for natur, dyr og mennesker, sier leder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, til NTB.

– Likevel må norske myndigheter stille opp for idretten i denne omstillingen. Regjeringen kan ikke sende regningen til fotballforeldre på dugnadsjobbing og til små idrettslag som ikke har råd til å bytte ut sine baner på egen hånd, legger han til.

NFF har søkt om 5,5 millioner kroner i året til arbeid med utfasing av kunstgressbaner fram mot sommeren 2029. Regjeringen har i første omgang besluttet å bevilge fem millioner til kartlegging av arbeidet.

Jakt på alternativer

Ennå vet man ikke hvilken fyllmasse som i framtiden kan erstatte mikroplasten i kunstgressbanene. NFF har anslått at omstillingen norsk fotball står overfor vil koste rundt 10 milliarder kroner.

– Dette er et varslet grønt skifte og i tråd med det vi forventet. Vi må alle jobbe for at fremtiden skal bli mer bærekraftig. Samtidig vil det kreve en enorm omstilling i hele norsk fotball og regningen blir stor, har fotballpresident Lise Klaveness sagt tidligere.

Fotballforbundet estimerer at det er rundt 1900 kunstgressbaner i Norge med plastholdig fyll.

– En overgangsperiode på åtte år representerer, tror vi, at også EU anerkjenner at alternativene på markedet ennå ikke er fullgode. Det betyr igjen at klubber og kommuner i løpet disse åtte årene, og videre til endt levetid, kan bruke gummigranulat på nye eller rehabiliterte kunstgressbaner for å sikre god fotballaktivitet under forutsetning av at forskriftsmessige tiltak for granulatfangst rundt banene iverksettes, har generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF sagt.

Nødvendighet

Regjeringen har uttrykt tro på at det vil skje produktutvikling som fyller behovet for alternativer til gummigranulat innen overgangsperioden er over.

I EU-systemet ser man på forbudet som nå foreligger som en ren nødvendighet.

– Disse restriksjonene bidrar til den grønne omstillingen i EU-industrien og fremmer innovative, mikroplastfrie produkter – fra kosmetikk til vaskemidler og idrettsbaner. EU-borgere vil få tilgang til tryggere og mer bærekraftige produkter, og EU-industrien – spesielt små og mellomstore bedrifter – som har investert i og utviklet slike innovative produkter vil være mer konkurransedyktige og robuste, sier EU-kommissær Thierry Bretton i en uttalelse.

