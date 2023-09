Hovland før Ryder Cup: – Her går rankingen ut vinduet

– Det har vært et flott år for meg. Jeg har spilt mye god golf, men dette er Ryder Cup, og da går tidligere prestasjoner ut av vinduet, sa Hovland på en pressekonferanse foran helgens prestisjedyst i Roma.

Verdensfireren toppet et sterkt år med seier i PGA-tourmesterskapet. Han kommer til lagdysten mot USA som verdensfirer. Tre av de fire første på rankingen er europeere. Rory McIlroy og Jon Rahm er foran Hovland, på plassene rett bak den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler.

– Det er kult, men også rankingen går ut av vinduet her. Den 12.-rangerte på laget deres kan godt være den beste nå, sa nordmannen.

Mer komplett

Både Hovland og Europa-laget har noe å revansjere etter å ha blitt utklasset i forrige møte for to år siden, da USA vant 19-9 på hjemmebane. Hovland fikk tillit i maksimale fem kamper da, og endte med to uavgjorte og tre tap.

– Jeg følte at jeg spilte OK. Jeg slo ballen godt nok til å få poeng, men manglet det lille ekstra for å vippe kampene min vei. Etter masse arbeid med nærspillet føler jeg meg som en mer komplett spiller. Nå har jeg mer selvtillit, og tro på at jeg kan vinne selv når spillet ikke er helt på topp. Det er en stor utvikling, sa Hovland.

30 år

Selv om Europa-laget har noe å revansjere, og laget også mye å forsvare. USA har ikke vunnet Ryder Cup på europeisk jord siden 1993, og anført av lagkaptein Luke Donald skal europeerne prøve å forlenge den amerikanske tørken til 30 år.

– Vi er alle motivert for å få trofeet tilbake til Europa, sa Hovland.

