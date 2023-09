Tennis: Verdenslaget herjet med Europa - Casper Ruud får sjansen

Ben Shelton, Francisco Cerundolo og Felix Auger-Aliassime vant alle sine singlekamper i tredagersturneringen i canadiske Vancouver og bidro til at Verdenslaget leder 4-0 etter dag én.

Laver Cup er regnet som golfens svar på Ryder Cup, men laget fra Europa må klare seg uten skadde Rafael Nadal og verdenseneren Novak Djokovic.

Publikum fikk se glimt av mulig kommende storhet da Verdenslagets debutant Ben Shelton slo Europas debutant Artur Fils 7-6, 6-1 i den første kampen og dermed kunne stikke av med kampens første poeng.

For første gang på seks år tok Verdenslaget ledelsen i en Lavar Cup-turnering.

Laget som først oppnår 13 poeng vinner.

Lørdag er det to poeng for hver seier, og kanskje kan Casper Ruud bidra til at Europa-laget kommer seg i gang i kampen. Ruud skal spille den andre singlekampen lørdag mot amerikanske Tommy Paul. Sistnevnte spilte doublekamp sammen med landsmannen Frances Tiafoe fredag og vant denne.

På avslutningsdagen er det tre poeng for hver seier. Det er ikke kjent om Ruud får en ny kamp da.

