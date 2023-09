Pettersen sugen på flere mesterskap: – Å delta i OL hadde vært sykt kult

Guro Pettersen fikk sin debut på J17-landslaget da hun gikk i 10. klasse, tilbake i 2007. Etter å ha spilt på alle aldersbestemte landslag opp til U23, måtte hun vente i åtte lange år før hun igjen ble tatt ut i en landslagstropp. Debuten på A-landslaget kom ikke før mot Kosovo i april i fjor, men nå er Tromsø-jenta fast inventar på landslaget. Derfor var det ingen snakk om å gi seg etter årets fotball-VM.

– For meg var det helt åpenbart at jeg ønsket å fortsette på landslaget etter VM. Jeg har lyst til å være med på mange mesterskap enda jeg, og keepermessig er jeg fortsatt ung. Så jeg har ikke tenkt å gi meg verken med fotballen eller på landslaget på mange år, sier Pettersen.

Godt førsteinntrykk av de nye

VIF-keeperen var blant dem som møtte opp på den første landslagssamlingen etter verdensmesterskapet i Australia og New Zealand, som endte opp med at Hege Riise måtte gå som landslagstrener. Også Monica Knudsen og flere i støtteapparatet har blitt bytta ut, slik at det har vært mye nytt å sette seg inn i denne uka under den nye landslagstreneren Leif Gunnar Smerud.

– Jeg har fått et veldig godt førsteinntrykk av Leif Gunnar. Jeg møtte han for første gang på mandag, og siden har det gått slag i slag her. Jeg har egentlig fått et godt førsteinntrykk av alle de nye, og synes egentlig bare det var godt å komme på samling igjen. Det blir jo en ny start for oss, med blanke ark, så det er bare å jobbe på og kose seg, forteller Pettersen og fortsetter:

– Alt blir jo på en måte litt nytt når du går fra trener til trener, selv om ideen nok er den samme. Vi jobber med å spille best mulig og score mål, mens jeg skal jobbe med å ikke slippe inn. Men med en del nye stemmer kommer det kanskje til å bli litt nye måter å komme oss dit på, sier Vålerenga-keeperen.

Leif Gunnar Smerud og Ingvild Stensland leder det norske kvinnelandslaget i høstens Nations League-kamper, og får et godt skussmål etter de første dagene fra keeper Guro Pettersen. (Fredrik Varfjell/NTB)

OL-billett i potten

Norge møter Østerrike fredag i det som blir den første kampen i UEFAs nasjonsliga, før Portugal venter på tirsdag. Frankrike er også med i gruppen, der puljevinneren går til semifinale. De to beste lagene i sluttspillet i nasjonsligaen får OL-plass. Frankrike er allerede kvalifisert som vertsnasjon.

– Jeg har adri vært med i et OL før, og det er det vel ingen som har vært med på her siden Norge vel ikke har vært med siden 2008. Jeg har bare lyst til å få med meg mest mulig i min karriere. Nå har jeg fått med meg et EM og et VM, så det hadde vært sykt kult å få med seg et OL også. Det blir spennende, sier Pettersen.

I den andre enden av banen skal Caroline Graham Hansen stå for det kreative som sørger for at Norge kommer dit, og Barcelona-stjernen sier at det ikke er noen grunn til å senke ambisjonene på grunn av et par svake mesterskap.

– Det blir tøffere og tøffere, men vi har en gyllen generasjon nå med en ellever der mange spiller i store klubber i Europa. Jeg synes vi skal ha et lag som kjemper om semifinaler. Når Sverige klarer det, er det ikke noen grunn til at vi ikke skal klare det, mener Graham Hansen.

Caroline Graham Hansen blir nok en gang en nøkkelbrikke for kvinnelandslaget, og trener Leif Gunnar Smerud må få det beste ut av Barcelona-stjernen for å lykkes. (Fredrik Varfjell/NTB)

