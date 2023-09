Europa spilte seg opp etter krisestart i Solheim Cup - Tutta jublet for hole-in-one

Den gjeve golfturneringen ble innledet med foursomekamper fredag formiddag. Der slo spillerne annenhver gang på samme ball.

Europa-kaptein Pettersen måtte se laget sitt slite allerede i åpningen, og de fire duellene utviklet seg etter hvert til å bli det reneste marerittet. Da fasiten var skrevet, hadde amerikanerne tatt alle de fire poengene.

– Tutta har fått noe ekstra å tenke på. Det var ikke planen å være fire poeng ned, sa Discovery-kommentator Andreas Torp.

I fourball senere på dagen gikk det langt bedre for de europeiske jentene. Da endte to av kampene med poengdeling, mens Europa vant de to siste kampene.

Dermed leder USA 5-3 etter første dag. Turneringen fortsetter lørdag.

Uventet smell

Særlig overraskende i forusome var det at britiske Charley Hull og danske Emily Kristine Pedersen fikk kjempetrøbbel mot amerikanerne Ally Ewing og Cheyenne Knight. Hull og Pedersen fikk aldri spillet til å stemme, og duellen var avgjort i amerikansk favør allerede etter 14 hull.

– En fryktelig svak prestasjon av Charlie Hull og Emily Pedersen. Det er ingen tvil om at én av dem, kanskje begge to, skal settes på benken til ettermiddagens runde, sa Torp under Discoverys sending.

De tre andre foursomekampene ble atskillig jevnere, men endte til slutt med amerikansk seier. Lexi Thompson og Megan Khang slo de svenske debutantene Maja Stark og Linn Grant etter 17 hull, mens duoen Nelly Korda/Allison Corpuz tok seg av Leona Maguire og Anna Nordqvist.

Den siste duellen mellom Danielle Kang/Andrea Lee og Europas Celine Boutier og Georgia Hall endte også med amerikansk seier til tross for Boutier tidvis spilte gnistrende golf for Europa.

Boutier-perler hjalp ikke

Fredag ettermiddag fortsetter duellen i Spania med fire fourballkamper. Der slo de fire spillerne i hver kamp på hver sin ball, og den beste ballen fra hvert av kontinentet er tellende på de 18 hullene.

Leona Maguire og Gerogia Hall sørget for en av seirene til Europa. Den andre kom ved Carlota Ciganda og Linn Grant.

Men størst jibel sørget danske Emily Pedersen for med sin hole-in-one på hull nummer 12. Da ble full jubel i den europeiske gjengen, men i selve fourballen ble det uavgjort for Emily Pedersen og Maja Stark.

Turneringen spilles normalt annethvert år. Likevel skal det spilles en ny utgave også neste år. Der har allerede Suzann Pettersen fått kapteinsvervet for det europeiske laget.

2024-utgaven foregår i Virginia i USA.

