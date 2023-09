Kapital: Haaland første fotballspiller på 400-lista

400-listen er Kapit als beregning av de 400 rikeste menneskene i Norge. De anslår Manchester Citys-spissens formue til 1,8 milliarder kroner, en oppgang på om lag 800 millioner kroner fra i fjor.

Kapital skriver likevel at deres estimat et konservativt og begrunner det med at de ikke har innsikt i hvilke bonuser jærbuen har avtalt seg til.

De har dermed heller ikke medberegnet eventuelle klausuler og bonuser han har innfridd, noe som trolig har økt formuen hans betraktelig.

«Etter at Haaland nå har vunnet tre finaler på kort tid, og ble toppscorer i både Premier League og Champions League, er det liten tvil om at han har innfridd alle bonuser som må være i kontrakten til Manchester City. Og alle bonuser som ligger i eventuelle sponsoravtaler», skriver Kapital.

Kapital trekker også fram at det er flere utenlandske medier som har beregnet Haaland formue langt høyere. Forbes har blant annet anslått formuen hans til 2,1 milliarder kroner, mens britiske Daily Mail mener at den ligger på 2,6 milliarder.

Kapital topp-seks idrettsutøvere:

1) Haaland, fotball: 1,8 milliarder

2) Bjørn Maaseide, sandvolleyball: 1 milliard

3) Bjørn Dæhlie, langrenn: 800 millioner

4) Viktor Hovland, golf: 500 millioner

4) Martin Ødegaard, fotball: 500 millioner

6) Casper Ruud, tennis: 400 millioner