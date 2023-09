Trangt OL-nåløye venter Norge etter VM-nedturen

Forutsetningene er enkle å ha oversikt over. Skal Norge sikre én av to ledige Europa-plasser i neste års OL, må laget vinne sin gruppe i nasjonsligaen mot Østerrike (Norges motstander fredag i Oslo), Frankrike (toppseedet i puljen) og Portugal.

I tillegg er Norge avhengig av å vinne semifinalen i februar. Der er det bare plass til de fire gruppevinnerne på A-nivået.

– Jeg klarer nesten ikke å beskrive det, men det ville betydd utrolig mye, svarer Sophie Román Haug (24) til NTB på spørsmål om hvor høyt OL-spill henger for henne.

Hun var vel ett år gammel da Norge vant OL-gull i 2000.

Haug var et stort lyspunkt da det norske laget gjennomførte et ellers skuffende VM tidligere i år. Det endte med 1-3-tap for Japan i åttedelsfinalen.

Det førte til at Norge for andre gang på bare vel et år sparket treneren. I fjor var det Martin Sjögren som forsvant etter EM. Etterfølgeren Hege Riise fikk bare ha jobben et års tid.

Leif Gunnar Smerud er hentet inn på en treneravtale som løper ut 2023. Han ledet sin første trening tirsdag.

Norge har ikke hatt med et kvinnelag i OL-fotballen siden 2008.

Vertsnasjon Frankrike, USA, Brasil og Colombia er klare for OL-turneringen i 2024. Åtte plasser gjenstår å fordele.