Spansk stjerneduo sier fortsatt nei til landslaget: – Mentalt sett kan vi ikke være her

Stormen i spansk fotball er i ferd med å legge seg noe etter at landslagsspillerne og ledelsen i idrettsrådet natt til onsdag ble enige om flere avtaler som skal bidra til å løse den langvarige striden.

Onsdag morgen opplyste idrettsrådets leder Victor Francos at 21 av 23 spillerne som ble tatt ut til de kommende nasjonsligakampene mot Sverige og Sveits har valgt å bli værende i troppen.

De to som takket nei er stjerneduoen Mapi Leon og Patri Guijarro. Barcelona-spillerne uttalte seg til en rekke medier da de tok flyet hjem til Catalonia fra Valencia onsdag.

– Mentalt sett er vi ikke der at vi kan være her. Det er begrunnelsen vår, sier Guijarro ifølge Marca og AS.

– Situasjonen for oss er annerledes. Dette er en prosess og endringer skjer. Vi er glade for at det er gode intensjoner, men vi trenger tid. Vi støtter våre kolleger, slik vi har gjort fram til nå på avstand, sa Mapi León.

Leon og Guijarro, som heller ikke var del av Spanias VM-tropp som følge av misnøyen med forbundet, er ingen hvem som helst. De bidro sterkt til at Barcelona igjen vant Champions League forrige sesong, og Guijarro ble kåret til banens beste spiller i finalen mot Wolfsburg.

Leon er ansett som en av verdens beste midtstoppere.