Reiten om nominasjonen til Gullballen: – Gir masse motivasjon

Det er magasinet France Football som deler ut sine gullballer, Ballon d’Or, i Paris 30. oktober. Reiten er en av 30 nominerte blant kvinnene.

Sist sesong var hun en sentral spiller på et Chelsea-lag som igjen ble engelsk mester og tok seg til semifinale i Champions League.

– Jeg var hjemme i London og så det i sosiale medier, sier Reiten til NTB på spørsmål om hvordan hun fikk vite om nominasjonen.

– Den henger veldig høyt, og det er ekstremt kult å bli nominert sammen med så mange gode fotballspillere. For meg er det vanskelig å si at forrige sesong var veldig bra, men dette er et signal om at den var ganske bra.

På herresiden er Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard blant de 30 kandidatene.

– Det gir masse motivasjon, og så er det bare å fortsette, sier Reiten om betydningen av å være på en eksklusiv liste.

Reiten er med i den norske landslagstroppen som møter Østerrike (hjemme, fredag) og Portugal (borte, tirsdag) i Uefas nasjonsliga.