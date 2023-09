Norske skistjerner vil ikke undertegne landslagsavtale

Avisen hevder å ha sett brevet som omtales onsdag. Det er undertegnet advokat Pål Kleven, som representerer Klæbo og blant andre alpinistene Lucas Braathen og Alexander Aamodt Kilde i saken.

– På vegne av utøverne i alpint og Johannes Høsflot Klæbo informerer jeg herved om at disse utøverne ikke vil signere noen landslagsavtale, heter det angivelig i brevet.

Striden om de såkalte bilderettighetene til skiutøverne har pågått i lengre tid.

Det aktuelle brevet skal ha blitt sendt med 40 dager igjen til verdenscupåpningen i alpint på breen i østerrikske Sölden. For Klæbo og langrennsløperne er det noe lenger til verdenscupsesongen innledes.

Klæbo må ha inngått en representasjonsavtale med Norges Skiforbund for at han skal være aktuell for å gå verdenscup. Det betinger at partene kommer til enighet i striden om de omtalte rettighetene.

Utøverne hevder at de selv har eierskapet til egne markedsrettigheter.

I en uttalelse fra skiforbundets lovutvalg fra 2022 heter det at utøverne og forbundet sammen skal bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes bilderettigheter i forbundets kommersielle avtaler.