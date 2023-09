Spanske fotballstjerner møtte til landslagssamling tross strid og boikott

En rekke spanske medier, blant dem Marca, trykket bilder av et knippe spillere som ankommer Hotel Alameda ved Barajas-flyplassen i Madrid.

Real Madrid-duoen Olga Carmona og Athenea del Castillo, som begge var en del av det spanske laget som vant VM i sommer, er avbildet.

Det samme er Real Madrid-keeper Misa Rodríguez og Atletico Madrid-spilleren Eva Navarro.

Spillerne var ifølge Marca svært lite snakkesalige da de ankomhotellet med sin bagasje.

– Alt jeg har å si har jeg allerede sagt i uttalelsen vår. Jeg tror den var tydelig, eller? sa Athenea del Castillo ifølge avisen.

Spania møter Sverige og Sveits i nasjonsligaen i tiden som kommer. Det første oppgjøret spilles kommende fredag.

Fastlåst

Konflikten rundt de spanske VM-vinnerne framstår fastlåst, og kaoset synes å nå stadig nye høyder. Mandag skal den ferske landslagssjefen Montserrat «Montse» Tomé ha tatt ut et stort antall spillere til de kommende nasjonsligakampene mot deres vilje.

Det førte til at spillerne rykket ut med en felles uttalelse med kritikk mot forbundet sent mandag. Samtidig ble det rettet flengende kritikk mot fotballtoppene fra Jennifer Hermoso, spilleren som ble kysset av tidligere fotballpresident Luis Rubiales etter VM-finalen for en tid tilbake.

Victor Franco, leder av det spanske idrettsrådet (CSD), sa tirsdag at den spanske regjeringen ikke er fremmed for å straffe spillerne dersom de ikke møter til landslagssamling denne uken.

– Hvis de ikke dukker opp, vil regjeringen gjøre det den må gjøre, som er å anvende loven. Det blir til min store skam, men loven er loven, sier Franco til Cadena Ser, gjengitt av avisen AS.

Regelverket i spansk idrett åpner for å ilegge den som ubegrunnet unnlater å møte til landslagssamling straff. Det kan dreie seg om bøter og i ekstreme tilfeller inndragelse av vedkommendes spillerlisens i et gitt antall år.

Håper på løsning

Idrettsrådslederen håpet å unngå den slags konsekvenser.

– Jeg stoler fortsatt på at det kan finnes en løsning på konflikten, sa han.

39 av Spanias beste spillere på kvinnesiden undertegnet nylig en erklæring der de sa nei til å spille for landslaget inntil forbundet har imøtekommet visse krav. 20 av de 39 var likevel med da landslagssjef Montserrat «Montse» Tomé presenterte sin første tropp mandag.

I sin uttalelse mandag pekte spillerne på at tidspunktet for uttaket ikke var i tråd med reglene, og at forbundet derfor ikke kunne kreve at de etterkommer og møter opp.

Spillerne har blant annet fremsatt krav om at alle personer i forbundet som har vært involvert i saken rundt tidligere fotballpresident Luis Rubiales må forlate sine posisjoner. I tillegg ble det fremsatt krav om strukturelle endringer i satsingen på kvinnefotballen.