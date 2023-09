Warholm kutter ferie etter strake tap: – Jeg hater det så intenst

Warholm ble verdensmester i Budapest, men avsluttet sesongen med å bli slått både i Diamond League-stevnet i Zürich og i finalen i Eugene lørdag. Kyron McMaster ble for god i Zürich, mens Rai Benjamin viste seg som Warholms overmann i USA.

I et intervju med NRK er den seiersvante norske friidrettsstjernen krystallklar på at sesongavslutningen er en kilde til frustrasjon.

– Jeg hater det, jeg hater det så intenst. Det gjør meg forbannet, og det gjør meg irritert, sier Warholm til statskanalen.

27-åringen ser ikke bort fra at nedturene får konsekvenser for ferieplanene hans.

– Jeg må tilbake på jobb da, selvfølgelig, når du ser at konkurrentene er på et nivå som gjør at man virkelig må løpe fort for å kjempe om OL-gullet neste år. Sesongpausen blir kortere enn man hadde tenkt seg, sier Warholm.

– Jeg må samle meg, prøve å ta dette som en tøffing og bruke det som motivasjon, legger han til.

Warholm løp inn til annenplass med tiden 46,53 sekunder i Eugene lørdag. Rai Benjamin fikk notert 46,39, hvilket betyr at amerikaneren endte opp med å levere den raskeste tiden på 400 meter hekk i 2023.