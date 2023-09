Spanske medier: VM-stjerner tatt ut på landslaget mot sin vilje

Flere spanske medier, blant dem Mundo Deportivo, Cadena Ser og AS, hevder mandag å ha kilder på at landslagsuttaket til de kommende nasjonsligakampene mot Sverige og Sveits ikke var varslet til spillerne i forkant.

Det har vært kaos i spansk landslagsfotball på kvinnesiden i lengre tid, blant annet som følge av striden rundt den avgåtte fotballpresidenten Luis Rubiales. Nærmere 40 spillere undertegnet nylig en erklæring der det fremgår at de sier nei til å spille for landslaget inntil forbundet har imøtekommet visse krav.

Det kom derfor som en overraskelse for mange at 20 av de 39 spillerne som sto bak erklæringen var med da den ferske landslagssjefen Montserrat «Montse» Tomé presenterte sin første tropp mandag.

AS, Cadena Ser og Mundo Deportivo skriver alle mandag kveld at spillerne ikke skal ha fått noe forvarsel om at de ville bli tatt ut. Striden med forbundet anses heller ikke for løst.

AS: Søker juridisk hjelp

Allerede i forkant av sommerens VM-sluttspill boikottet et antall spillere landslaget, blant dem Barcelona-stjernen Mapi Leon. Også hun var med i mandagens tropp.

På mandagens pressekonferanse skal landslagssjef Tomé ha gitt uttrykk for at hun hadde snakket med spillerne.

– Ja, jeg har snakket med dem. Jeg skal ikke røpe alt jeg har diskutert med dem, ble hun blant annet sitert på av spanske medier.

Spillerne som undertegnet den nylige erklæringen og gjorde seg uaktuelle for landslagsspill fremsatte blant annet krav om at alle personer i forbundet som har vært involvert i Rubiales-saken må forlate sine posisjoner. I tillegg ble det fremsatt krav om strukturelle endringer i satsingen på kvinnefotballen.

AS skriver mandag kveld at spillerne har søkt juridisk hjelp fra både den nasjonale og internasjonale spillerforeningen for å vurdere mulighetene som nå foreligger.

Kan bli straffet

Regelverket til det spanske fotballforbundet åpner ifølge avisen for å ilegge den som ubegrunnet unnlater å møte til landslagssamling straff. Det kan dreie seg om bøter og i ekstreme tilfeller inndragelse av vedkommendes spillerlisens.

Spillerne som ble tatt ut i den spanske troppen skal etter planen møte til samling i byen Las Rozas allerede mandag formiddag. Ifølge As skal imidlertid flere av de uttatte spillerne ha oppholdt seg utenfor Spanias grenser mandag, hvilket vil gjøre det svært vanskelig å rekke fram i tide.

Uttaket til de kommende landskampene var utsatt fra fredag som følge av striden mellom spillerne og forbundet.

I forkant av mandagens uttak sendte Det spanske forbundet ut en uttalelse der spillerne ble bedt om å avslutte boikotten. Ønsket var at de heller skulle stille seg bak oppvask-prosessen som er igangsatt i kjølvannet av Rubiales-saken.