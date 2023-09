Jakobs vei videre. OL-trippel?

Jakob Ingebrigtsen har lagt en forbløffende sesong bak seg. Oppvisningen med to seire av to mulige i Diamond League-finalen i Eugene gjør ham til et av de største navnene i internasjonal friidrett. Og idrett.

Han har satt nye rekorder, sist ny Europarekord på lørdagens engelske mil. Nå vil han jakte flere verdensrekorder også.

Rekordjeger

Han har ubeskjedent sagt at han vil prøve seg på alle rekordene fra 1500 meter og opp.

– Jeg har jo ikke nådd potensialet mitt ennå, sier han.

Tidligere i måneden slo Ingebrigtsen verdensrekorden på den ukurante distansen 2000 meter. I tillegg har han denne sesongen smadret verdensbestenoteringen på to engelske mil.

Under VM i Budapest ble det gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter. Da viste det seg at han ikke var frisk under mesterskapet.

– Jeg er fan av på løpe fort og å gjøre mitt beste. Samtidig vil jeg kjempe for å vinne. Likevel er det alltid ting man kan gjøre bedre, sa Ingebrigtsen til NRK etter søndagens seier på 3000 meter i Eugene.

Prefontaine Classic: Day 2 - Diamond League 2023 Jakob Ingebrigtsen med sine to glasskuler han fikk med seg fra Eugene. (ALI GRADISCHER/AFP)

Ikke akklimatisert

Der vant han to distanser med jetlag i kroppen.

– Du vil jakte verdensrekorder?

– Selvfølgelig. Men alt til sin tid, svarer han på det.

Han er slik satt sammen at nederlaget på 1500 meter i VM, er noe av det som sitter sterkest i etter sesongen. 1500 meter er hans viktigste distanse.

Mange nok minner ham på alt han har vunnet siden, inkludert 5000 meteren i VM.

[ Løpet som endret livet hans ]

Mulig OL-trippel

Neste år er det OL i Paris og teamet hans skal legge nøye planer. Han har tidligere lekt med tanken å stille både på 1500, 5000 og 10.000 meter i Paris. Praktisk er det mulig. I så fall blir det seks løp på ni dager. Da må han i hvert fall holde seg frisk. Han er tittelforsvarer på 1500 meter.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, mener det er mulig å tenke slik.

– Er det noen som skal gjøre akkurat den trippelen der i internasjonal friidrett, så er det Jakob på herresida, har Rodal tidligere sagt til NRK.

Foran OL må det også løses opp i flokene i forholdet til konflikten rundt lagkameraten Narve Gilje Nordås.

Men først er det bryllup.

– Stryke skjorter? Nei, det har jeg aldri gjort før. Men jeg kan vaske bilen, sier Ingebrigtsen foran bryllupet med forloveden Elisabeth Asserson.

[ Kommentar: Dette var hans største prestasjon ]





Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Dette er Jakob Ingebrigtsen:

* Alder: 23 år (født 19. september 2000)

* Klubb: Sandnes

* OL (2021, utsatt fra 2020): Ett gull (1500 m)

* VM (2022): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m)

* VM (2023): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m)

* VM innendørs (2022): Ett sølv (1500 m)

* EM: Fire gull (1500 og 5000 m i 2022, 1500 og 5000 m i 2018)

* EM innendørs: Fem gull (1500 m og 3000 m 2023, 1500 m og 3000 m i 2021, 3000 m i 2019), ett sølv (1500 m i 2019).

* EM terrengløp: To gull (2021 og 2022).

* Aktuell: Vant lørdagens Diamond League-finale på én engelsk mil. Han satte europeisk rekord på 3.43,73. Vant også søndagens 3000 meter.





---