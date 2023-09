Sarpsborg passerte Lillestrøm på tabellen

Sarpsborg tok seg opp på 6.-plass på tabellen med 33 poeng. Dermed tok dem seg forbi Lillestrøm, som innehar like mange poeng på 7.-plass.

– Jeg synes egentlig at vi gjør at ganske svak innsats. Vi skaper ganske mange sjanser og burde scoret noen flere mål. Spillemessig synes jeg derimot at vi var ganske svake i dag, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn etter kampen.

– Vi var ikke gode nok i mange spillfaser til å vinne, konkluderte Lillestrøm-trener Eirik Bakke til TV 2.

Hvem scoret?

Like etter halvtimen sendte Christiansen et skudd fra utsiden av 16-meteren ned i hjørnet.

22-åringen scoret dermed sitt første eliteseriemål og bruke bare åtte minutter på å gjøre nummer to. Da satte han inn en volleyscoring i nettmaskene, men spørsmålet i etterkant var om Jo Inge Berget traff ballen før den gikk i mål.

– Det var et lite touch der faktisk. Den traff skinnleggen, så rett skal være rett. Jeg tar den, sa Berget til TV 2 etter kampen.

Redusering

Lillestrøms reduserte tjue minutter etter hvilen etter massivt klabb og babb i feltet. Thomas Lehne Olsen klarte til slutt å sette ballen i mål.

Et kvarter før slutt hamret Serge-Junior Ngouali inn 3-1 for sarpingene etter en corner.

LSK kunne fått en drømmestart på kampen da Henrik Skogvold spilte Lehne Olsen på åpent mål allerede etter åtte minutter. Sistnevnte satte ballen i nettmaskene, men Skogvold var i offside tidligere i angrepet.

Lillestrøm tar imot Rosenborg i neste runde, mens Sarpsborg møter HamKam.