Sainz stoppet Verstappens rekordrekke: – En utrolig følelse

– Det er en utrolig følelse og en utrolig helg. Jeg vil takke alle i Ferrari for at vi har klart å snu det. Vi gjorde alt vi trengte å gjøre perfekt, sa Sainz i seiersintervjuet vist på Viaplay.

Spanjolens første triumf kom 3. juli i fjor da han vant Storbritannias Grand Prix foran Red Bulls Sergio Perez og Mercedes' Lewis Hamilton.

– «Vamos», ropte spanjolen over teamradioen da han kjørte inn til seier og sang seierssangen «Smooth Operator».

Før søndagens løp hadde Max Verstappen vunnet de ti siste Grand Prix-løpene, og det er den lengste seiersrekken i Formel 1-historien. Sainz satte imidlertid en stopper for nederlenderen da han vant foran Lando Norris (McLaren) og Hamilton i Singapore.

– Det var tøft, noe vi visste at det kom til å bli, men jeg er superfornøyd, sa Norris.

Russell-krasj

Mercedes' George Russell lå an til å sikre den siste pallplassen, men kjørte i veggen på den siste runden og røk dermed ut av løpet.

– Jeg føler med ham, for han var nok den raskeste i dag. Vi pusher hverandre hele tiden, sa Norris.

– Det er utrolig synd for George. Vi jobbet så hardt for å ta de foran igjen, men jeg vet at han kommer til å slå hardt tilbake igjen. Han har vært fenomenal hele helgen, sa Hamilton.

Bilproblemer

Verstappen har slitt med noen nye oppgraderinger på bilen og hadde en forferdelig kvalifisering. Det førte til at han måtte starte som nummer elleve.

Red Bull-føreren tok mange plasser i starten av løpet, og var på et tidspunkt helt oppe på 2.-plass, men dårlig dekkstrategi gjorde at han tapte mange plasseringer og endte til slutt som nummer fem.

Nederlenderen øker likevel i VM-sammendraget ned til lagkompis Perez, som endte på 8.-plass søndag.

Det stilte bare 19 biler til start etter at Aston Martins Lace Stroll krasjet stygt under lørdagens kvalifisering og valgte å stå over søndagens hovedløp.