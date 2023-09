Er Messi redd for kunstgress? Debatten raser igjen

Messi var ikke i troppen da Inter Miami spilte mot Atlanta United. Klubben har ikke oppgitt hvorfor. Laget slet uten Messi og tapte 2–5.

Nå raser spekulasjonene i USA om hvorvidt Messi vil spille på kunstgress eller ikke.

Atlanta United-eier Arthur Blank tviler på at det er kunstgressunderlaget som gjorde at Messi ikke var i troppen. Klubben hans er en av seks i MLS som spiller på kunstgress.

– Jeg må bare gjenta det han sa på pressekonferansen sin, at han har konkurrert på kunstgress som unggutt og til en viss grad som proff, sa Blank på pressekonferansen før kampen.

– Jeg tror ikke det hadde noe å gjøre med avgjørelsen hans. Jeg tror kanskje han har en skade, uansett hvor liten den er, sier Blank.

– Ingen problemer

Blank har rett i at Messi på pressekonferansen der han ble presentert som Inter Miami-spiller, sa at hele oppveksten hans som fotballspiller var på kunstgress.

– Sannheten er at det er en stund siden jeg spilte på kunstgress, men jeg har ingen problemer med å tilpasse meg igjen, sa Messi.

I sommer ble det likevel spekulert på om Messi ville nekte å spille på kunstgress. Kilder ble sitert på at han hadde sagt klart fra at han ikke ville det.

Beckham var kritisk

CNN peker i en sak på at Inter Miami-eier David Beckham i sin tid sa at det var umulig å spille fotball på kunstgress. CNN viser til at kunstgress er uvanlig i Europa, men trekker fram Bodø/Glimt som et unntak.

I Norge har kunstgressdebatten rast i flere år. Flere klubber mener det er eneste mulighet i et vinterkaldt klima. Hjemvendte utenlandsproffer har imidlertid klaget på underlaget og sagt det er en skadefare.

Atlanta-eier Blank viser til forskning fra amerikansk fotball og NFL. Den viser ifølge ham at det er omtrent like mange skader på kunstgress som på ekte gress.

For fansen som hadde møtt opp i Atlanta var det uansett skuffende at Messi ikke var i troppen. Flere av dem kom på kamp i Inter Miamis rosa trøye.

Spilte ikke landskamp

Messi spilte heller ikke landskampen mot Bolivia tirsdag. Landslagssjef Lionel Scaloni sa at Messi ikke følte seg bra.

Inter Miami-trener Gerardo Martino sier at han ikke vil presse kroppen til sin 36 år gamle stjernespiller.

– Vi skal være forsiktige med ham fordi vi har mange viktige kamper foran oss, sier Martino.

Inter Miami spiller mot Toronto onsdag.