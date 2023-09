Enorme sjanser til ingen nytte – målløst mellom Chelsea og Bournemouth

Chelsea står dermed med kun én seier på sine første fem ligakamper for sesongen. Blåtrøyene ligger på 14.-plass på tabellen og har Bournemouth rett bak seg.

Sistnevnte venter fortsatt på sin første trepoenger for sesongen og måtte nøye seg med sin tredje uavgjort så langt.

Chelsea skapte flere brukbare muligheter i starten av kampen. Nicolas Jackson skjøt i stolpen etter tolv minutter.

Noen minutter senere smalt det på motsatt banehalvdel. Et smart frisparktrekk sørget for at Ryan Christie fikk lagt inn foran mål. På bakerste stolpe fikk Dango Ouattara banket et skudd på mål, men en kjemperedning av Robert Sánchez i Chelsea-målet forhindret nettsus.

Noen minutter etter pause banket Raheem Sterling et frispark fra 17 meter i stolpen og ned på streken. Colwill satte returen i mål, men scoringen ble avblåst for offside.

Begge lag hadde flere store målsjanser utover i omgangen, men klarte aldri å overliste keeperne.

Bournemouth møter Brighton på bortebane i neste runde, mens Chelsea er verter for Aston Villa.

Premier League menn søndag, 5. runde:

Bournemouth – Chelsea 0-0 (0-0)

Dommer: David Coote.

Gult kort: Milos Kerkez, Bournemouth, Raheem Sterling, Mykhajlo Mudryk, Axel Disasi, Ben Chilwell, Chelsea.

Bournemouth (4-2-3-1): Neto – Max Aarons, Illja Zabarnyj, Lloyd Kelly, Milos Kerkez (Marcos Senesi fra 73.) – Philip Billing, Lewis Cook – Marcus Tavernier (Luis Sinisterra fra 73.), Ryan Christie (David Brooks fra 88.), Dango Ouattara (Justin Kluivert fra 62.) – Dominic Solanke.

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez – Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill (Ben Chilwell fra 80.) – Conor Gallagher, Lesley Ugochukwu – Raheem Sterling, Enzo Fernández (Ian Maatsen fra 80.), Mykhajlo Mudryk (Cole Palmer fra 62.) – Nicolas Jackson.