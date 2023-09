Bradley-tap i Stabæk-returen – Finne-finesse reddet Brann-seier

Finne sto for et fikst mål for Brann etter tolv minutter. Han brukte utsiden av foten da han sendte ballen i nettet etter pent angrepsspill. Det var Finnes 13. Eliteserien-fulltreffer for sesongen.

Han har allerede distansert sin tidligere målrekord (ti scoringer for Vålerenga i 2018) på øverste serienivå i Norge.

Brann holder femteplassen på tabellen og har en medalje innen rekkevidde.

– De presser egentlig ganske likt, de er intense, og jeg syns Stabæk er gode i dag. De hadde kanskje fortjent et poeng, sånn ut i fra spillet, sier Sivert Heltne Nilsen til TV 2 etter kampen.

– Tre poeng, det er det. Vi synes ikke vi presterer godt nok til å ta tre poeng. Jeg vet ikke. Vi har jo sjansene, og vi skaper sjanser på kontringer, la han til.

Kamper tilgode

Stabæk ligger som nestjumbo og har bare Aalesund bak seg på tabellen. Et lyspunkt for bærumsklubben er at laget har én eller to kamper til gode på flere av de andre klubbene i bunnstriden.

Gjestene var klart best den første timen før Stabæk kom langt mer med i kampen utover i andreomgangen. Likevel hadde Brann flere sjanser til å øke ledelsen.

På overtid leverte hjemmelaget et skudd på utsiden av stolpen og en avslutning fra Mushaga Bakenga som ble flott reddet av Brann-keeper Mathias Dyngeland.

Tung resultatrekke

Det var to nyheter for Nadderud-publikummet søndag. Kunstgresset lyste opp på det som før var en ofte utskjelt gressbane. På Stabæk-benken styrte Bradley for første gang på vel åtte og et halvt år. Han trente Bærum-klubben også i 2014 og 2015.

Den 65 år gamle amerikaneren har en stor jobb foran seg etter å ha erstattet Lars Bohinen. Stabæk er oppe i hele tolv seriekamper på rad uten seier og har ni tap i samme periode.

Stabæk møter tabelljumbo Aalesund borte i neste runde mens Brann får besøk av Tromsø.