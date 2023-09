Vant Oslo maraton. Så ble han diskvalifisert

Det var mye dramatikk på Rådhusplassen etter at lørdagens maratonløp for menn var over.

Sandnes-løperen Frew Zenebe Brkineh kom først i mål på tida 2.25,44 etter de 42 kilometerne, 20 sekunder foran Tage Morken Augustson fra Varegg.

Hadde kuttet svinger

Løperne fikk medaljer og blomster, men da dommerne hadde studert videobilder ble vinneren diskvalifisert.

Videobildene viste at Brkineh hadde kuttet noen svinger og løpt på innsiden av kjegler som viste hvor traseen gikk.

– Dette er en skandale. Jeg fulgte bare motorsykkelen som viste hvor jeg skulle løpe, sa en gråtkvalt Brkineh til Direktesport.

– Dette er helt marginalt og en vanskelig avgjørelse for juryen, sier maratonekspert Jack Waitz til samme kanal.

Tage Morken Augustson kom ikke først i mål, men ble kåret til vinner. (Daniel Tengs/tengsphoto/BMW Oslo Maraton/NTB)

Seier med bismak

– Han tjente ikke mange sekunder på dette, jeg tror ikke han gjorde det bevisst, men så har man også et regelverk å følge, sier han.

Tage Morken Augustson fra Varegg ble dermed utpekt som norsk mester, men han klarte ikke helt å glede seg over gullmedaljen han etter hvert fikk utdelt av ordfører Marianne Borgen.

– Det er morsommere å vinne når man kommer først i mål, sa han.

I kvinneklassen var det ingen tvil om vinneren.

Kristin Waaktaar Opland (41) fra Bratsberg gikk til topps og tok samtidig NM-gull på distansen lørdag.

Tobarnsmoren fra Trøndelag vant på tiden 2.44.20 og var helt i egen klasse. Nærmest fulgte britiske Melissah Gibson, men hun var slått med to og et halvt minutt. Gibson fikk tiden 2.46.49. Tredjeplassen gikk til Siri Schøne Ness fra Lyn. Hun løp inn til tiden 2.49.43 og fikk dermed NM-sølv. Bronsen gikk til Marit Haslie fra arrangørklubben Vidar med 2.50.25.

Totalt deltar 20.100 i årets utgave av Oslo maraton. Flest deltakere er det i halvmaraton som arrangeres senere lørdag.