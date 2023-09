Ti strake uten tap for Molde – lekte seg med Odd til 4-1-seier

Dette var Moldes tiende strake seriekamp uten tap (sju seirer og tre uavgjort).

Hestad returnerte til Molde i juli etter at kontrakten med Patos (Kypros) løp ut.

Lørdag var han førsteomgangens store navn. Hestad ga Molde ledelsen (31 min.) da han satte inn en retur fra Odd-keeper Per Kristian Bråtveit.

Moldenseren Tobias Svendsen utlignet da 38 minutter var spilt. Han dro til med et hardt skudd og sikret 1-1.

Hestad var ikke ferdigscoret for omgangen. Han avsluttet et flott Molde-angrep etter at både Veton Berisha og Eric Kitolano var innblandet i forarbeidet.

Fredrik Gulbrandsen trengte bare tre minutter som innbytter (for Berisha) før han økte ledelsen til 3-1. Han fikk en pasning inn bak Odds backfirer og scoret for første gang etter overgangen fra tyrkisk fotball.

Innhopper Magnus Wolff Eikrem la på til 4-1 etter 79 minutter.

Odd gikk på sitt niende tap for sesongen etter 22 kamper. En del tyder på at skiensklubben blir en middelhavsfarer etter 5.-plassen i fjor.

Molde reiser til Drammen og et møte med Strømsgodset neste runde, mens Odd får besøk av Haugesund.

Før det skal Molde ut på langtur i europaligaen. Torsdag venter bortekamp i Baku (Aserbajdsjan) mot Qarabag. Det betyr en flyreise på cirka 350 mil én vei.