Thingnes Bø overrasket seg selv med NM-gull i rulleskiskyting

Markane-løperen gikk seirende ut av sprinten på Sandripheia skistadion i Øvrebø. Kampen om seieren ble samtidig jevn.

I mål hadde Thingnes Bø bare 6,6 sekunder til gode på sølvvinner Endre Strømsheim. Strømsheim skjøt i tillegg en bom på stående skyting.

– Det var veldig overraskende. Jeg trodde ikke at det skulle gå så bra, sa Thingnes Bø til TV 2.

– Vi andre hadde et lite håp om at han skulle være litt svakere i år, men det ser det absolutt ikke ut til å være. Han kommer nok til å være like rå til vinteren. Det er stor idrett å komme tilbake fra flere måneder uten å være med oss, så plutselig er han best, sa landslagskollega Sturla Holm Lægreid til kanalen.

Tredjeplassen gikk til Johannes Dale-Skjevdal. Han var slått av Thingnes Bø med 25 sekunder. Deretter fulgte Holm Lægreid.

Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen måtte nøye seg med mer beskjedne plasseringer.

Kvinnenes sprint ble vunnet av Karoline Offigstad Knotten. Hun slo sølvvinner Maren Kirkeeide med 26,7 sekunder. Tredjeplassen gikk til Marit Ishol Skogan.