Stygg Formel 1-krasj – japaner med beste tid i dramatisk første Singapore-kvalifisering

Kjempekrasjen til Stroll sørget for at den første av tre kvalifiseringspass ble avsluttet. Den endelige resultatlista ble svært overraskende etter at kjøreforholdene på banen brått endret seg voldsomt.

Japaneren Yuki Tsunoda satte beste tid, etterfulgt av Sergio Perez og Nico Hülkenberg.

– Jeg kan aldri huske å ha opplevd at en bane blir så mye bedre i løpet av et par minutter, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Overskriftene stjal imidlertid Stroll med sin fryktelige smell. Canadieren bekreftet raskt at han var uskadd. Det tok imidlertid en god del tid å rydde banen.

– Se på bilen til Lance Stroll. Den er helt knust både foran og bak, sa Viaplays Stein Pettersen.

VM-leder Max Verstappen har virket frustrert i Singapore over at bilen ikke lystrer som han ønsker. Han klarte ikke å henge med i toppen på den første av tre kvalifiseringer. Dommerne har imidlertid varslet at de vil se på en episode med nederlenderen, som dermed kan bli straffet.