Real Madrid-profil går mot strømmen – slik forklarer hun sitt nei til stjernenes landslagsnekt

Nesten hele den spanske troppen som vant VM-gull i forrige måned opplyste fredag at de fortsetter protesten mot sitt eget fotballforbund. Spillerne vil ikke spille for landslaget med det første.

Det kom fram i en uttalelse som ble sluppet rett før Spanias nye landslagssjef Montse Tomé skulle bli presentert for pressen. Den var signert av totalt 39 spillere. Landslagssjefen skulle fredag ta ut sin første tropp, men dette ble satt på vent som følge av spilleropprøret.

21 av de 23 spillerne i VM-troppen nekter å spille Spanias kommende nasjonsligakamper mot Sverige (22/9) og Sveits (26/9). Unntakene er Real Madrid-spillerne Athenea del Castillo og Claudia Zornoza.

Nå forklarer Castillo sitt standpunkt i en uttalelse sendt ut til spanske medier.

«Med tanke på at nasjonsligakampene er nær forestående, og tatt i betraktning at en viktig del av våre krav har blitt tilfredsstilt, vil jeg ikke nekte å bli tatt ut på landslaget. Og jeg vil gjerne presentere mine argumenter for dette tydelig», skriver hun.

Vil støtte ny ledelse

Videre peker Castillo på at spillerne har en jobb å gjøre.

«Vi har en plikt mot yrket vårt, og vi må oppfylle vår plikt. For det andre har endringene vi ønsker oss navn og etternavn, og jeg tror at den beste måten å skape forandring er at det skjer innenfra. Jeg anser selvsagt endringene som nødvendige, men jeg er også klar over situasjonen med total usikkerhet som forbundet er inne i, så jeg ønsker å gi en tillitserklæring til de som har kommandoen i dette øyeblikk», skriver hun.

Castillo er videre tydelig på at det ikke er spillernes mandat å tvinge gjennom grepene som må på plass.

OL-kamp

Avslutningsvis peker hun på at nasjonsligaen er en svært viktig turnering som kan gi Spanias OL-billett.

Real Madrid-spilleren er tydelig på at hun stiller seg bak fordømmelsen av tidligere fotballpresident Luis Rubiales. Rubiales valgte å trekke seg etter at han kysset Jenni Hermoso under feiringen av VM-tittelen.

Tidligere landslagssjef Jorge Vilda fikk på sin side nylig sparken grunnet uenigheter med store deler av spillertroppen. Før VM trakk også 12 spillere seg fra landslaget.