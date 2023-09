Manchester City ustoppelig – ny Haaland-scoring og fem seirer på rad

Han er oppe i sju PL-scoringer allerede. Etter flere misbrukte muligheter lyktes Haaland i det 86. minutt, og han trengte to ballberøringer før City gikk opp i 3-1.

Haaland laget også et mål for Norge i EM-kvalkampen mot Georgia i 2-1-triumfen tirsdag.

James Ward-Prowse fortsetter suksessen i West Ham. Han avsluttet en kontring med en kontant stupheading som ga vertene 1-0. Da var det spilt 36 minutter.

Tidlig i kampen presset City så markant at det nesten var uforståelig at gjestene ikke tok ledelsen. Etter at åpningsrushet hadde gitt seg noe, misbrukte Haaland en meget god sjanse. Men han fikk ikke til skuddet med venstrebeinet.

Jeremy Doku utlignet til 1-1 etter et minutts spill av andreomgangen. Det var belgierens første mål etter at han kom til Manchester City i slutten av august.

Bernardo Silva sendte City mot lagets femte strake PL-seier. Haaland lot ballen trille til spanjolen, som fullførte comebacket og sikret 2-1-føring etter 76 minutter.

Oscar Bobb kom på banen i overtiden.

Manchester City sesongåpner i Champions League tirsdag. Da kommer Røde Stjerne (Serbia) på besøk.