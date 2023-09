Lørdagens direkte TV-sport. Jakob Ingebrigtsen i Diamond League-finale

08.00: Snooker, Shanghai Masters. Semifinale fra Kina. (Eurosport 1)

11.30: Sykling, Spania rundt , verdenstouren menn (30 av 35): 20. etappe (kupert), 208 km Manzanares El Real – Guadarrama. (Eurosport N)

11.30: Motorsport, Formel 1. Singapore GP, trening 3. (Vsport 1)

13.00: Golf, Europeisk PGA-mesterskap (9 mill. dollar), europatour menn på Wentworth i Virginia Water, England (med Viktor Hovland. Kristian Krogh Johannessen er nummer 1 på reservelista). (Vsport Golf)

13.30: Fotball, engelsk Premier League. Wolverhampton – Liverpool fra Molineux. Klarer Jürgen Klopp og hans Liverpool å fortsette sin gode form borte mot de oransje? (Vsport Premier League)

14.00: Fotball, spansk La Liga. Athletic Bilbao – CF Cadiz fra San Mamés. (TV 2 Sport Premium)

14.45: Motorsport, Endurance Moto Racing: Bol d’Or. 24-timersløp fra Frankrike. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, Toppserien kvinner. LSK Kvinner – Lyn fra LSK-hallen. Hjemmelaget tok et sterkt poeng fra Vålerenga onsdag og er på stigende kurs. Lyn er innblandet i nedrykksstriden der de ligger bare tre poeng over kvalifiseringsplass. (TV 2 Sport 1)

15.00: Motorsport, Formel 1. Singapore GP, kvalifisering. (Vsport 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Freiburg – Borussia Dortmund fra Stade Europa-Park. (Vsport +)

15.45: Motorsport, Formula Regional European Championship. Race 1 fra Monza, Italia. (Vsport 3)

16.00: Fotball, engelsk Premier League. West Ham – Manchester City fra London Stadium. Erling Braut Haaland, Pep Guardiola og resten av City jakter ny seier på tabelltoppen. (Vsport Premier League)

16.00: Fotball, engelsk Premier League. Manchester United – Brighton fra Old Trafford. Etter en turbulent sesongstart skal Erik ten Hag og hans United-mannskap prøve å senke et formsterkt Brighton. Kanskje får danske Rasmus Højlund en sentral rolle for hjemmelaget i jakten på tre poeng. (Vsport Premier League 1)

Danske Rasmus Højlund kan få en sentral rolle på Old Trafford framover. (JASON CAIRNDUFF/Reuters)

16.00: Fotball, engelsk Premier League. Tottenham – Sheffield United fra Tottenham Hotspur Stadium. (Vsport Premier League 2)

16.00: Fotball, engelsk Premier League. Aston Villa – Crystal Palace fra Villa Park. (Vsport Premier League 3)

16.00: Fotball, engelsk Premier League. Fulham – Luton Town fra Craven Cottage. (Vsport Premier League 4)

16.00: Fotball, engelsk Championship. Watford – Birmingham City fra Vicarage Road. (Vsport 2)

16.15: Fotball, spansk La Liga. Valencia – Atletico Madrid fra Mestalla. (TV 2 Sport Premium 2)

16.45: Fotball, Toppserien kvinner. Røa – Rosenborg fra Røa kunstgress. (NRK 1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn. Molde – Odd fra Aker stadion. (TV 2 Sport Premium)

18.00: Fotball, Eliteserien menn. FK Haugesund – Viking fra Haugesund stadion. (TV 2 Sport 1)

18.00: Ishockey, eliteserien menn. Comet – Lørenskog IK fra Halden ishall. (TV 2 Sport 2)

18.30: Fotball, engelsk Premier League. Newcastle – Brentford fra St. James’ Park. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, spansk La Liga. Celta Vigo – Mallorca fra Estadio de Balaidos. (TV 2 Sport Premium 2)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga. Bochum – Eintrach Frankfurt fra Vonovia Ruhrstadion. (Vsport 1)

19.00: Dart, World Series of Darts finals, dag 2, fra Amsterdam, Nederland. (Vsport +)

20.15: Fotball, 1. divisjon menn. Jerv – Start fra Levermyr. (TV 2 Sport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship. Cardiff – Swansea fra Cardiff City Stadium. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga. Barcelona – Real Betis fra Camp Nou. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Friidrett, Prefontaine Classic i Eugene, Oregon, Diamond League-finale (14 av 14), 1. dag. Menn: 100 m, 400 m, en engelsk mil (Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås), 400 m hekk (Karsten Warholm), 3000 m hinder, tresteg, spyd og høyde. Kvinner: 100 m, 1500 m, 3000 m hinder, tresteg, spyd, stav og kule. (NRK 2, NRK 1 fra 21.20)





23.03: Løping, Sydney Maraton fra Australia. (Eurosport 1)

00.00: Golf, PGA-turnering menn (8 mill. dollar) i Napa, California. (Eurosport N)

01.00: Motorsport, Nascar Cup Series. Bass Pro Shops Night Race. (Vsport 3)

