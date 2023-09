Jakob Ingebrigtsen seks tideler fra verdensrekorden

Vinnerløpet kom på fjorårets VM-stadion i Eugene i USA. Ingebrigtsen var nøyaktig seks tideler unna Hicham El Guerroujs verdensrekord fra 1999.

– Det var ganske bra. Jeg visste at jeg hadde et sånt løp i beina, sa Sandnes-mannen til NRK etter løpet.

Ingebrigtsen svarte slik på spørsmål om han løp for å bli tidenes raskeste på distansen (1609 meter):

– Jeg håpet å løpe under 3.46. Det var mer en test for meg selv, så det er ikke så nøye hva tiden ble. Jeg testet meg selv på slutten for å se hva jeg kunne. Det ble som jeg håpet.

Han fikk en tid som var mer enn god nok til å slå Steve Crams europeiske rekord (3.46,32) fra 1985. Han var i mål 24 hundredeler foran amerikaneren Yared Nuguse.

Nordås perset

Ingebrigtsens bestenotering var på 3.46,46 og ble satt under Bislett Games i fjor. Lørdag senket han sin egen Diamond League-rekord.

Narve Gilje Nordås var også en del av feltet. Han stilte til start med en tre år gammel pers på 3.56,62. Siden har rogalendingen tatt kjempesteg som løper, og lørdag ble han nummer sju på 3.48,24.

Forrige måned overrasket Nordås med VM-bronse på 1500 meter. En konflikt mellom ham og Ingebrigtsen preget mesterskapet i Budapest.

Løper 3000 meter

Jakob Ingebrigtsen står nå med to Diamond League-titler. I fjor vant han den store pokalen på 1500 meter, og søndag løper han for mer suksess på 3000 meter.

– Nå tok jeg mye ut i dag. Så jeg må se litt og prøve å komme meg i nedjogg, skift, næring og søvn. Så får vi se hva morgendagen bringer, sa Ingebrigtsen om doblingen han har lagt opp til på den amerikanske vestkysten.

Tidligere i måneden slo Ingebrigtsen verdensrekorden på 2000 meter. I tillegg har han denne sesongen smadret verdensbestenoteringen på to engelske mil.

---

FAKTA

Prefontaine Classic friidrett i Eugene, Oregon lørdag, Diamond League-stevne (14 av 14), 1. dag:

Menn, 100 m (+0,1 m/s):

1) Christian Coleman, USA 9,83, 2) Noah Lyles, USA 9,85, 3) Ferdinand Omanyala, Kenya 9,85.

400 m:

1) Kirani James, Grenada 44,30, 2) Quincy Hall, USA 44,44, 3) Vemon Norwood, USA 44,61.

Én engelsk mil:

1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.43,73 (europeisk rek.), 2) Yared Nuguse, USA 3.43,97, 3) George Mills, Storbritannia 3.47,65.

400 m hekk:

1) Rai Benjamin, USA 46,39, 2) Karsten Warholm, Norge 46,53, 3) Kyron McMaster, De britiske Jomfruøyer 47,31.

3000 m hinder:

1) Simon Koech, Kenya 8.06,26, 2) Samuel Firewu, Etiopia 8.10,74, 3) George Beamish, New Zealand 8.14,01.

Tresteg:

1) Andy Díaz, Italia 17,43, 2) Hugues Fabrice Zango, Burkina Faso 17,25, 3) Donald Scott, USA 16,84.

Høyde:

1) Woo Sang-hyeok, Sør-Korea 2,35, 2) Norbert Kobielski, Polen 2,33, 3) JuVaughn Harrison, USA 2,33.

Spyd:

1) Jakub Vadlejch, Tsjekkia 84,24, 2) Neeraj Chopra, India 83,80, 3) Oliver Helander, Finland 83,74.

Kvinner, 100 m (+0,8 m/s):

1) Shericka Jackson, Jamaica 10,70, 2) Marie-Josée Ta Lou, Elfenbenskysten 10,75, 3) Elaine Thompson-Herah, Jamaica 10,79.

1500 m:

1) Faith Kipyegon, Kenya 3.50,72, 3) Diribe Welteji, Etiopia 3.53,93, 3) Laura Mauir, Storbritannia 3.55,16.

3000 m hinder:

1) Winfred Mutile Yavim Bahrain 8.50,66, 2) Beatrice Chepkoech, Kenya 8.51,67, 3) Faith Cherotich, Kenya 8.59,65.

Tresteg:

1) Yulimar Rojas, Venezeula 15,35, 2) Shanieka Ricketts, Jamaica 15,03, 3) Kimberly Williams, Jamaica 14,61.

Stav:

1) Katie Moon, USA 4,86, 2) TIna Sutej, Slovenia 4,81, 3) Sandi Morris, USA 4,71.

Spyd:

1) Haruka Kitaguchi, Japan 63,78, 2) Tori Peeters, New Zealand 61,30, 3) Mackenzie Little, Australia 61,24.

Kule:

1) Chase Ealey, USA 20,76, 2) Sarah Mitton, Canada 19,94, 3) Auriol Dongmo, Portugal 19,92.

---