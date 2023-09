Formel 1-sjokk: Verstappen slått ut i kvalifiseringen – full fiasko for Red Bull

Dermed endte lørdagen med et realt Formel 1-sjokk. Ferraris Carlos Sainz sikret seg beste startspor foran Mercedes-fører George Russell til søndagens løp. Nærmest seg har de Charles Leclerc, også han i Ferrari.

79 tusendeler skilte de tre første.

VM-leder Verstappen har virket frustrert i Singapore over at bilen ikke lystrer som han ønsker. Det ble kvalifiseringen et nytt tydelig bevis på.

Nederlenderen klarte ikke å henge med i toppen på den første av tre kvalifiseringer lørdag, og problemet fortsatte i den neste. Der havnet han utenfor topp ti. Det samme gjorde lagkamerat Sergio Perez.

Dermed starter Red Bull-duoen langt bak i løpet søndag.

– Bilen var helt ukjørbar, ropte Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen om Verstappen.

Mannen som sendte den suverene VM-lederen ut på tampen av den andre kvalifiseringsomgangen, var langt mindre profilerte Liam Lawson. Han knep den siste plassen i kvalifisering nummer tre.

Vantro

Dommerne i Singapore har også varslet at de vil se på to episoder som Verstappen var involvert i underveis i kvalifiseringen. Undersøkelsene kan ende med at VM-lederen blir straffet.

I så fall risikerer Verstappen å bli flyttet ytterligere ned i startrekkefølgen søndag. Han starter som best i 11. startspor.

I Red Bull-leiren så man nærmest med vantro på det som skjedde under kvalifiseringen. Teamsjef Christian Horner så ikke helt ut til å fatte hva som hadde gått galt.

Verstappen kom til Singapore med en fersk Formel 1-rekord. Red Bull-føreren hadde vunnet ti VM-runder på rad. Det klarte han med triumfen i Italias Grand Prix nylig.

Stygg smell

Canadiske Lance Stroll krasjet svært stygt under den første av de tre tre kvalifiseringspassene i Singapore.

Kjempekrasjen til Stroll sørget for at det første passet brått ble avsluttet. Canadieren bekreftet raskt at han var uskadd. Det tok imidlertid en god del tid å rydde banen.

– Se på bilen til Lance Stroll. Den er helt knust både foran og bak, sa Viaplays Stein Pettersen.

Den endelige resultatlista i den første kvalifiseringen ble for øvrig svært overraskende etter at kjøreforholdene på banen brått endret seg voldsomt. Japaneren Yuki Tsunoda satte beste tid, etterfulgt av Sergio Perez og Nico Hülkenberg.

– Jeg kan aldri huske å ha opplevd at en bane blir så mye bedre i løpet av et par minutter, sa Atle Gulbrandsen.