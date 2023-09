Dette er VAR-tallene fra Eliteserien

I rapporten kommer det blant annet fram at dommerne i snitt har brukt to minutter og ti sekunder hver gang de har gått ut av banen for å se situasjonene på nytt på skjerm.

Tallene viser også at 193 av 1063 situasjoner har blitt studert nærmere av VAR, hvor de har støttet sommerens avgjørelse i 154 av situasjonene.

VAR har også omgjort dommernes avgjørelser 32 ganger, hvor dommeren har fått fakta på øret ved 13 anledninger, mens den har måttet se situasjonen på skjermen 19 ganger.

Når dommeren har fått fakta på øret har dommerne i snitt bare brukt 40 sekunder på avgjørelsene.

NFF opplyser også at de så langt bare har gjort sju feil: to røde kort, to mål som ikke skulle vært godkjent, to hands som skulle vært straffe og en takling som skulle vært straffe.

VAR har også sjekket alle de 492 målene som har blitt scoret så langt, hvor 63 har blitt studert nærmere av VAR. Ni av de målene har ført til stopp i spillet.

Åtte av stoppene har en snittid på 25 sekunder, mens VAR brukte hele seks minutter og ti sekunder i kampen mellom Odd og Vålerenga i runde 15.