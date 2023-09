De spanske verdensmesterne opprettholder streiken – nekter å spille mot Sverige

Det skriver flere spanske medier, blant annet Marca.

Avisen skriver at det ble avholdt et møte sent torsdag kveld, hvor alle de 23 verdensmesterne var til stede. De ble sammen med spillerforeningen enige om å utarbeide en felles uttalelse som skal sendes til fotballforbundet fredag.

I uttalelsen skal spillerne ha redegjort for hvorfor de velger å avstå fra landslaget.

Etter VM-suksessen har både landslagssjef Jorde Vilda og fotballpresident Luis Rubiales måttet gå. Rubiales valgte å trekke seg etter han kysset Jenni Hermoso under feiringen, mens Vilda fikk sparken grunnet uenigheter med store deler av spillertroppen. Før VM trakk også 12 spillere seg fra landslaget.

Senere fredag skal Montse Tomé presentere sin første landslagstropp etter at hun tok over etter Vilda. Tomé skal lede Spania i nasjonsligakampene mot Sverige og Sveits 22. og 26. september.

De kampene er også kvalifiseringskamper til OL i Paris 2024.