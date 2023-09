Spillerstreiken i Spania avblåst – Graham Hansen serieåpner lørdag

Opprinnelig hadde spillerforeningen AFE tatt ut medlemmene sine i streik under sesongens to første serierunder, men det ble kun med den ene.

AFE og ligaledelsen er enige om en avtale som sikrer en årlig minimumslønn på 21.000 euro (241.000 kroner) for inneværende sesong. Den kan øke til 23.000 euro hvis de kommersielle inntektene i spansk kvinnefotball får et solid nok oppsving.

For neste sesong vil utbetalingen være på minst 22.500 euro (kan øke til 25.000), og i 2025/26 blir den satt til 23.500 euro med muligheter for et hopp til 28.000.

Spillerne ba i utgangspunktet om en minstelønn på 23.000 euro. Fagforeningen kalte ligaens tilbud på 20.000 for «uakseptabelt» og gikk til streik.

De siste årene har minstelønnen vært på 16.000 euro (183.000 kroner). I 2020 gikk spillerne ut i streik for å få på plass en tariffavtale som også ga rett til fødselspermisjon.

Enigheten betyr at Caroline Graham Hansen seriestarter med Barcelona borte mot Madrid CFF lørdag.