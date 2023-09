Sverige-sjefen måtte svare etter brutalt nederlag: – Jeg trekker meg ikke

Sverige røk 1-3 for Østerrike på hjemmebane i EM-kvalifiseringen tirsdag. Det sørget for at svenskene nesten står uten noen mulighet til å komme seg til sluttspillet i Tyskland neste sommer. Likevel har ikke landslagssjef Andersson mistet håpet.

– Det er klart at det er en vanskelig situasjon, men så lenge sjansen er der kommer jeg ikke til å trekke meg, sa Andersson i Viaplays studio etter nederlaget.

Sverige er sju poeng bak Belgia og Østerrike med ni poeng igjen å spille om. Dermed må det et aldri så lite mirakel til for at de blågule skal bli å se i Tyskland neste sommer.

– I dag spilte vi ganske bra. I bortekampen i juni var de klart bedre. Vi skal spille de kampene som er igjen så får vi regne sammen etter det. Jeg gir meg ikke på grunn av forutsetningene. Jeg har vært med på større mirakler, sa Andersson.

Etter at kvalifiseringen er slutt skal det deles ut ytterligere tre plasser gjennom playoff i nasjonsligaen. Det er ikke klart ennå hvordan Sveriges muligheter til å komme seg dit er.

Andersson har vært landslagssjef siden 2017 og har kontrakt ut neste sommer.