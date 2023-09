Ståle Solbakken om de sene baklengsmålene: – En mental greie

Da Khvicha Kvaratskhelia på overtid av overtiden kom til avslutning i feltet ga det flashback til juni, da to sene baklengsmål førte til seks poengs svingning i Skottlands favør på EM-kvalifiseringstabellen. Hadde «Kvaradona» scoret, ville skottene vært EM-klare og Norge i praksis utslått. I stedet reddet Ørjan Nyland, og Norge vant 2-1.

– Gutta følte at de hadde fullstendig kontroll. De ledet med to mål, og det var ingenting som tydet på at kampen skulle bli spennende. Plutselig lå den der (i mål), og så ble det dramatisk likevel. Det var helt unødvendig at de skulle få den siste sjansen. Det skulle ikke vært mulig å slippe til den, sa landslagssjefen.

Tidligere har han forklart de sene baklengsmålene med at hans måte å spille forsvar er krevende, og at det er lettere å gjøre feil når man blir sliten.

– Jeg tror det er mentalt. Vi er veldig gode i avslutningen av noen kamper, blant annet borte mot Georgia da vi skapte masse på 1-1. Kanskje finner vi ikke balansen på hvordan vi skal spille når vi leder, funderer Solbakken nå.

Akilleshæl

Mens Skottland scoret fire av sine sju første mål i kvalifiseringen i det 87. minutt eller senere, har Norge sluppet inn seks av sine åtte baklengsmål fra det 84. minutt. Både Kypros og Georgia reduserte på overtid i Ullevaal-kamper Norge likevel vant, men Skottlands to sene scoringer i juni ga Norges EM-håp et tilbakeslag det skal bli vanskelig å komme tilbake fra.

Tross en dårlig start hadde Norge tilsynelatende full kontroll på Georgia etter at Antonio Nusa serverte Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard hver sin utsøkte assist i første omgang. Da klokka passerte 90 minutter, var det ingenting som tydet på at seieren var i fare.

I stedet holdt det på å gå galt igjen. Innbytter Budu Zivzivadzes volley ved nærmeste stolpe ga gjestene reduseringen, og vel 20 sekunder etter at tilleggstiden egentlig var ute kunne Kvaratskhelia ha gitt nådestøtet til Norges sjanser i kvalifiseringen.

[ Kommentar: Scoringer fra øverste hylle ]

Rustent

Solbakken forklarte det overraskende valget av Kristoffer Ajer som høyreback.

– Vi åpnet litt rustent. Vi hadde lagt opp til en skjev formasjon, for vi vet at Georgia alltid kontrer mot venstre. Kristoffer, som er i fysisk superform, skulle stenge den siden. Det gjorde han bra, men framover ble vi statiske der. Vi overbelastet den andre siden, og den ble like farlig som vi håpet. Nusa leverte to perfekte assist, og etter scoringene var vi gode fram til pause, sa han.

– Etter pause ble det litt for mye ballbesittelse. Jeg tror at noen av spillerne ikke har den fysiske pakken vi trengte. (Fredrik) Aursnes har spilt venstreback i tre uker, og han trenger nok å spille midtbane igjen. Nusa ble sliten, og Erling (Braut Haaland), som hadde vært veldig aktiv i 1. omgang, ble statisk. Fortsatt var vi for dårlige på høyresiden. Georgia skapte ikke noe, men plutselig lå den i målet vårt, og så ble det dramatisk til slutt.

Han følte at det ble en rar kamp, for lenge virket det ikke som Georgia hadde ambisjoner framover.

– Vi følte at vi hadde kontroll, men vi ble for omstendelige. Vi spilte oss lett inn på deres halvdel, men de siste 25-30 meterne ble angsten for kontringer overdrevet. Georgia gikk ikke fram. Vi ventet på dem, men de kom ikke, sa landslagssjefen,

Selv om Haaland hadde få touch, er Solbakken tilfreds med hans prestasjon.

Tålmodighet

– Han var veldig aktiv i første omgang selv om han var helt innpakket. Han var veldig bevegelig, men vi fant ham ikke alltid. Slik Georgia spilte, med en femmer bak og en dyp midtbanetreer, hadde han ofte seks spillere rundt seg. Mange spisser ville søkt seg vekk, men da scorer man ikke mål. Han kunne fått mange touch om han løp ned i midtbaneleddet, men det behovet har ikke han, og jeg vil ikke at han skal gjøre det. Det er viktig at han har den tålmodigheten. Han teller ikke berøringer, men heller mål, sa landslagssjefen.

Selv om Haaland og Ødegaard er lagets superstjerner, har Antonio Nusa vært det store navnet under septembersamlingen. Han scoret ett mål og la opp til to i debutkampen og leverte assist til begge Norges mål i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp.

– Vi trenger spillere som kan skape ubalanse på egen hånd, og det kan han. Det er noe vi har manglet, spesielt mot et lag som ligger så langt tilbake med så mange spillere, sier Solbakken om 18-åringen.

– EM-sjansene våre er vel ikke større enn de var før samlingen, men vi lever. Om vi vinner de to kampene i oktober (borte mot Kypros og hjemme mot Spania) så lever vi inn i november også. Det blir ikke lett, selvfølgelig, men om vi ikke hadde vunnet i dag så ville vi ikke hatt muligheten.