Skiforbundet opprettet varslingssak etter påstander om ukultur fra tidligere smører

Påstandene fra Pedersen, som er Johannes Høsflot Klæbos mangeårige smører, fremkommer i et intervju med VG. Skiforbundet bekrefter overfor NTB at Pedersen rettet en henvendelse til ledelsen om det samme før sommeren.

«Ledelsen i langrenn tok henvendelsen på største alvor, og har gjennom sommeren forsøkt å danne seg et bilde av omfanget av hendelsene. Etter hvert ble det klart for de involverte lederne, at vi sto ovenfor en varslingssak etter arbeidsmiljøloven», skriver skiforbundet i en uttalelse til NTB.

Pedersen, som ikke fikk fornyet kontrakt med skiforbundet foran den kommende sesongen, peker på det han oppfatter som en ukultur og kritikkverdige arbeidshold knyttet til miljøet i det norske smøreteamet.

– Det har blitt skapt en ukultur. Mitt ønske er at arbeidsmiljøet blir bedre for de ansatte. Jeg vil få fokus på grunnleggende verdier, vanlig oppførsel og behandling av mennesker med respekt. Det skjer en del i kulissene folk ikke ser dessverre, sier Frode Pedersen til VG.

Startet undersøkelser

Skiforbundet opplyser til NTB at varselet nå skal behandles av forbundets generalsekretær og organisasjonssjef. De skal i ukene gjøre sine undersøkelser i saker.

Det innebærer blant annet «samtaler med berørte parter, innhenting av dokumentasjon og vurdering av om det er nødvendig med tiltak for å sikre at ikke tilsvarende forhold vil skje i framtiden», opplyser forbundet.

Frode Pedersen avviser at påstandene om problematiske sider rundt arbeidsmiljøet i smøretraileren er fremsatt som følge av at han er skuffet over å ikke ha fått fortsette i jobben rundt Norges beste skiløpere.

– Jeg forteller sannheten om ting som har skjedd, jeg synser ikke om noe og er ikke ute etter enkeltpersoner. Jeg ønsker å belyse ukulturen og ta tak i den, dessverre må jeg ta den kampen, sier han.

Avventer rapport

Skiforbundets generalsekretær Arne Baumann sier til NTB at varslingssaken, som omhandler mobbing, trakassering og diskriminering, vil bli behandlet i tråd med forbundets retningslinjer for varsling om mulige kritikkverdige forhold.

– Etter at Espen Bjervig orienterte meg om saken, ble det raskt klart at saken må behandles i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og NSFs retningslinjer for varsling. Av hensyn til den pågående behandlingen av varselet, og de involverte partene, kan jeg ikke kommentere enkeltelementer i VGs opplysninger, sier Baumann til NTB.

Han opplyser samtidig at forbundsledelsen er innstilt på besvare spørsmål fra media så snart rapporten fra behandlingen av varselet foreligger.

– I Skiforbundet skal vi ha et arbeidsmiljø der man møtes med respekt. Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd overfor kollegaer, sier Baumann.