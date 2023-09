Rapport: Gatelagsatsing sparer staten for nesten 100 millioner kroner

Det er Oslo Economics som har gjort funnene som kommer fram i rapporten som ble sluppet onsdag. Der presenteres det konkrete tall som viser at gatelagsmodellen er til god nytte for personer med rusproblemer.

– I fjor trente rundt 1200 spillere med rusrelaterte utfordringer med gatelagene. Av disse sier 84 prosent at de ruser seg mindre, mens 240 kom over i lønnet arbeid og skolegang. Resultatene er det ikke bare vi som mener er enestående for rusfeltet, sier Arne Knoph, som er daglig leder for Fotballstiftelsen.

Gatelagsatsingen ble startet i 2011 og siden har mange norske klubber meldt seg inn. Fredrikstad fotballklubb var først ute med å skape sitt eget gatelag.

Nå har Oslo Economics regnet ut hva prosjektet har spart helse- og kriminalsektoren for. Tallene viser at den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten estimeres til å være 430 millioner kroner i året. Samtidig skal det spare den norske stat for nær 100 millioner i utgifter.

– Hovedkonklusjonen til Oslo Economics er at gatelagprosjektet har vist seg å være et samfunnsøkonomisk regnestykke med positivt fortegn på absolutt alle områder, sier Knoph.