Neymar-fan Nusa etter oppvisning: – Religion er en stor del av livet mitt

Nusa var nest sist på Norges to mål i førsteomgangen da Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard scoret.

– Dette har vært nesten perfekte dager for meg, og denne perioden er noe jeg kommer til å huske resten av livet, sa Nusa i intervjusonen etter 2-1-seieren.

Om at vel 23.000 tilskuere ropte navnet hans gang etter gang: – Det er utrolig gøy. Den følelsen vil alle ha. Det er kjempegøy at de ropte navnet mitt i dag. Det er jeg veldig glad for.

Nusa har Neymar som sitt sportslige forbilde og sine foreldre som de aller største forbildene i livet.

Og så er han kristen. – Religion er en stor del av livet mitt. Det er ikke vrient å være kristen (i fotballmiljøet). Det er flere med ulike religioner og bakgrunner her, sa Nusa til NTB.

Tidenes yngste

For et år siden ble han tidenes yngste nordmann i Champions League (for Brugge). Han scoret senere i sin debutkamp i CL.

Så er spørsmålet om Brugge med Ronny Deila som trener klarer å holde på Nusa etter denne sesongen.

Holder han seg skadefri, vil markedsverdien være på vei til himmels. Ifølge Nusas agent Atta Aneke skal en Premier League-klubb ha vært villig til å kjøpe ham for cirka 350 millioner kroner i sommer.

Stabæk sikret seg en videresalgsklausul da Nusa forsvant for to år siden. Den pleier ofte å ligge på 10-15 prosent.

Det var stående applaus da Antonio Nusa gikk av banen 20 minutter før slutt. (Fredrik Varfjell/NTB)

Potensial

Georgia-trener Willy Sagnol ga Nusa denne attesten:

– Han er ikke fast i Brugge, men selv en blind person kan se at han har potensial, sa han.

Nusa har i løpet av få septemberdager blitt en ny yndling på Ullevaal stadion. Han scoret én gang og la opp til to mål mot Jordan for noen dager siden.

Nusa fulgte opp i sin første kvalifiseringskamp som senior. Det var han og Ødegaard som sto for så godt som alt av Norges angrepsunderholdning i 1.-omgangen.

Norge spiller nye EM-kvalifiseringskamper i oktober, borte mot Kypros og hjemme mot Spania.

