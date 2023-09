Tirsdagens direkte TV-sport. Norge må vinne

08.30: Snooker, Shanghai Masters, adre spilledag. (Eurosport 1)

14.30: Sykling, etapperittet Vuelta A Espana. Den sekstende etappen kan bli en spennende etappe hvor det blir en hard avlsutning med 14 % klatring. Liencres Playa – Bejes. (TV2 Sport2, Eurosport N)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn (6. runde): Gruppe A: Norge - Georgia fra Ullevaal stadion. Georgia kommer fra et sviende 1-7 tap for Spania. Statistikken viser at et lag sjelden går på slike smeller to ganger på rad. Norge må vinne kampen for fortsatt ha håp om EM-plass via denne kvaifiseringen. (TV2 Direkte).

Gruppe A: Spania - Kypros fra Estadio Municipal Nuevo Los Carmenes i Granada. (TV2 Sport1). Gruppe F: Sverige - Østerrike fra Friends Arena, Svenskene med Dejan Kulusevski (bildet) som en av målscorerne slo Estland 5-0 lørdag oger inne i kampen igjen. Men laget ligger fire poeng bak Belgia og Østerrike og dette blir en nøkkelkamp å vinne. (TV2 Sport Premium), privatkamp: Skottland -England fra Hampden Park. (TV2 Sport Premium2)