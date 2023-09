The Athletic: LeBron James vil stille i nytt OL

Det er The Athletic som skriver at basketballstjernen har kontaktet andre spillere for å lodde interessen for et amerikansk storlag i Paris-OL.

Det skjer etter at USA ble uten medalje i VM i Asia som ble avsluttet sist helg. Da var ikke LeBron James en del av laget.

Ifølge tidsskriftet skal blant andre Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Draymond Green og lagkameraten i Los Angeles Lakers, Anthony Davis, være interessert i satse mot OL i Paris.

USA, med LeBron James på laget, tok OL-gull både i 2008 i Beijing og 2012 i London. Han har også bronse fra Aten-OL i 2004.