Tapsrekken stanset for Hareides Island – slo Bosnia Hercegovina i overtidsdrama

Islands håp om å kvalifisere seg for neste års EM-sluttspill gjennom den ordinære kvalifiseringen synes ute. Likevel ble mandagens hjemmekamp en etterlengtet opptur.

Belgia-proffen Alfred Finnbogasons scoring på overtid sikret den andre seieren i kvalifiseringen for Hareides menn.

Fredagens 1-3-tap for Luxembourg var et hardt slag for islendingene. Derfor var det viktig å slå tilbake mandag.

Før Luxembourg-smellen hadde Hareides mannskap røket 0-1 for Portugal og 1-2 for Slovakia.

Island har seks poeng etter seks kamper og har kun Liechtenstein bak seg på tabellen i EM-kvalifiseringsgruppe J. Luxembourg ser sensasjonelt ut til å gi Slovakia og Portugal kamp om de to EM-billettene.