Svensk kjempesmell på hjemmebane – EM-håpet nesten ute

I utgangspunktet var bare seier godt nok for svenskene, som allerede var kommet skjevt ut i kvalifiseringsgruppe F.

Tre effektive Østerrike-minutter tidlig i annen omgang gjorde vondt verre for «söta bror».

Først headet Michael Gregoritsch i mål på et godt innlegg fra Stefan Posch. Kort etter var spissveteranen Marko Arnautovic frampå og hamret inn 2-0.

Det skjedde etter en relativt tam og jevnspilt første. Sverige klarte aldri å sette østerrikerne under tilstrekkelig press, og det var bortelaget som styrte banespillet.

Og da svenskene måtte framover i jakt på redusering, fikk Østerrike kontringsmuligheter. Philipp Mwene kom seg fri og skaffet straffespark 66 minutter. Det omsatte Arnautovic kaldt og rolig til 3-0-ledelse.

Emil Holm scoret for Sverige etter 89. minutter, men det ble for sent til å true Østerrikes seier.

Tapet gjør at gruppetreer Sverige står med seks poeng etter fem kamper og er hele sju poeng bak både Belgia og Østerrike. Mye skal gå galt for at ikke nettopp de to nasjonene skal ta seg til EM neste sommer.

Belgia topper gruppen på best målforskjell etter 5-0 over Estland tirsdag.