Rubiales skal forklare seg for domstolen: – Som et kyss jeg gir en av døtrene mine

Det franske nyhetsbyrået AFP og spanske La Sexta melder tirsdag begge om høringen den utskjelte fotballtoppen er innkalt til.

Det er dommeren Francisco de Jorge som har ansvaret for etterforskningen som så sent som mandag ble innledet av en nasjonal domstol i Spania. Dommeren skal også ha anmodet om å få tilsendt TV-bildene som viser seansen der Rubiales kysser landslagsstjernen Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finalen.

Det er derimot ikke kjent når Hermoso skal avgi sin forklaring i saken. Det er ventet at VM-vinneren gjør dette digitalt, all den tid hun har tilhold i mexicansk fotball.

Påtalemyndigheten i Spania ønsker Rubiales straffeforfulgt for seksuelt overgrep og tvang.

Det som omhandler tvang, handler om at Rubiales anklages for å ha fått Hermoso til å kommunisere at episoden skjedde med samtykke. Det skjedde i en offisiell uttalelse fra forbundet i etterkant av VM-kysset. Senere har spilleren avvist at hun hadde gitt sitt samtykke.

Forutsetter klage

I henhold til en ny lov om seksuelle lovbrudd som ble vedtatt i fjor, kan Rubiales straffes med alt fra bøter til fengsel i opptil fire år dersom han blir dømt.

Påtalemyndigheten opplyste 28. august at den hadde åpnet etterforskning mot Rubiales. Hermoso hadde fra det tidspunktet en frist på 15 dager til å formalisere en anmeldelse mot Rubiales.

Tirsdag i forrige uke leverte den spanske landslagsstjernen inn de nødvendige papirene. Påtalemyndigheten opplyste da at saken skulle sendes videre til domstolsapparatet så snart som mulig. Dette ble gjort sist fredag.

Den delen av den spanske straffeloven som berører kriminalsaker som omhandler seksuelle overgrep og seksuell trakassering, forutsetter en klage fra fornærmede for at en rettsprosess skal kunne igangsettes.

Forklarer kysset

Mandag kom beslutningen fra domstolen om at saken nå fortsetter gangen i rettsapparatet.

Rubiales opplyste søndag at han trekker seg som spansk fotballpresident. Det offentliggjorde han i et intervju med den britiske journalisten Piers Morgan. Han forlater også rollen som visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Intervjuet med Morgan er ikke sendt i sin helhet ennå, men det kommer stadig nye utdrag fra det. I et klipp The Sun har fått tilgang til sier Rubiales følgende om kysset:

– Det var ikke noe forsøk på å gjøre skade, ikke noe seksuelt innhold, ingen aggresjon, ingenting sånt. Betydningen av kysset med Jenni var nøyaktig den samme som et kyss jeg gir en av døtrene mine. Mellom venner og familie er det veldig, veldig vanlig.

(©NTB)