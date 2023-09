Putin til angrep på IOC: – Den olympiske bevegelsen forvitrer

Den russiske presidenten snakket under et internasjonalt forum i den østlige delen av Russland tirsdag. Der ble han konfrontert med muligheten for at russiske utøvere kan bli nektet adgang til å delta under sommer-OL i Paris neste år.

Putin svarte med å hevde at den olympiske bevegelsen «forvitrer», og at Russland har alle intensjoner om å forsvare interessene til sine egne utøvere.

– Når det gjelder den olympiske bevegelsen selv, vil jeg si dette. Jeg tror at dagens ledelse i internasjonale særforbund og Den internasjonale olympiske komité, forvrenger den opprinnelige ideen til Pierre de Coubertin om at idretten bør holdes utenfor politikken, sa Putin tirsdag.

– Den skal ikke splitte, men forene folk, la den russiske presidenten til.

«Uakseptabel kommersialisering»

Pierre de Coubertin er grunnleggeren av Den internasjonale olympiske komité (IOC) og de moderne olympiske leker.

Putin sa videre i sin tale tirsdag at det har foregått en «uakseptabel kommersialisering» av idretten de siste tiårene, og at OL har falt i hendene på økonomiske interesser. Han ga også uttrykk for at den olympiske bevegelsen ikke lenger oppfyller sine nøkkelfunksjoner.

– Poenget er tross alt ikke bare å sette rekorder, men om å forene mennesker, sa Putin.

Det råder usikkerhet rundt hvorvidt russiske utøvere vil få delta i neste års sommerleker i den franske hovedstaden.

Venter med avgjørelse

Den internasjonale olympiske komité (IOC) utestengte Russland og Belarus fra internasjonale idrettsarrangementer etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar 2022. Tidligere i år anbefalte imidlertid OL-toppene å la de to landenes utøvere returnere til arenaene som nøytrale idrettsutøvere i individuelle konkurranser og under strenge betingelser.

Betingelsene handler blant annet om at de aktuelle utøverne må forplikte seg til ikke å uttrykke støtte til Ukraina-krigen. De kan heller ikke ha koblinger til det russiske forsvaret. Bruk av nasjonalsanger og andre russiske symboler er ikke tillatt.

Anbefalingen til IOC vedrører ikke Paris-OL. Komiteen har i stedet varslet at den skal ta endelig stilling til spørsmålet rundt russisk og belarusisk deltakelse i lekene på et senere tidspunkt.

En rekke internasjonale særforbund har valgt å følge IOCs anbefalinger om å åpne for deltakelse fra utøvere med russisk og belarusisk pass. Andre, som friidretten, har sagt nei.