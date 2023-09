Nusa serverte superstjernene – EM-muligheten lever etter 2-1 over Georgia

Etter en treg norsk start på kampen viste Nusa fram sine ferdigheter da han i det 25. og 33. minutt tryllet bort motspillere og slo målgivende pasninger til først Erling Braut Haaland og så Martin Ødegaard.

Haaland jubilerte med sitt 25. landslagsmål, mens lagkaptein Ødegaard i sin 53. landskamp scoret for tredje gang. Etter de to målene hadde Norge full kontroll og kunne ha vunnet mye mer. Baklengsmålet på overtid kunne ikke spolere kvelden.

Nusa tok opp tråden fra sin pangdebut mot Jordan, drev to georgiske høyrebacker (en i hver omgang) til fortvilelse med sine dribleferdigheter og fikk høre Oljeberget rope taktfast på «Super-Nusa». Mange ga ham stående applaus da han ble byttet ut.

Norge tok sin annen strake seier i kvalifiseringen og sørget for at Skottland må vente med å feire EM-billett. Norges sjanse til topp-to-plassering henger fortsatt i en svært tynn tråd, men Ståle Solbakken har sagt at målet nå er å holde liv i håpet kamp for kamp, og det vil være der også når han samler troppen i oktober foran kamper mot Kypros og Spania.

Norge må både vinne sine tre gjenstående kamper og ha hjelp fra andre lag, men håpet om at siste kamp i Skottland i november blir en finale om EM-billett er fortsatt til stede.

Forløsende

Norge slet med å komme i gang mot et Georgia-lag som etter fredagens 1-7-smell mot Spania var tilbake i sin vanlige 5-3-2-formasjon, spilte for æren og tettet godt igjen. De første 20 minuttene lugget det spillemessig, og hadde det ikke vært for Stefan Strandbergs blokkering da Khvicha Kvaratskhelia kom til skudd så kunne Norge ha kommet under.

Patrick Berg kom til den første sjansen, men skjøt rett på keeper da Fredrik Aursnes satte ham opp i det 21. minutt. Desto deiligere var det for publikum på fullsatte Ullevaal da de fire minutter senere kunne feire Erling Braut Haalands 25. landslagsmål. Nusa utfordret på kant, rykket fra høyrebacken Giorgi Gocholeishvili og slo et perfekt innlegg. Ved lengste stolpe gikk Haaland opp bak ryggen på lagkaptein Guram Kashia og stanget ballen i mål. Han hadde knapt vært borti ballen før det, men utnyttet sin første mulighet på beste vis.

Med scoringen la han John Carew bak seg på landslagets evige scoringsliste og inntok delt 3.-plass med Harald Hennum. De eneste to som er foran ham scoret sine mål før 2. verdenskrig.

Georgia truet med å slå tilbake umiddelbart da Kvaratskhelia raidet mot et ryggende norsk forsvar, men hans klubbkamerat Leo Østigård blokkerte skuddet, og resten av omgangen handlet bare om Norge.

Blod på tann

I det 28. minutt spilte Nusa fram Haaland til en ny sjanse, men en georgisk fot fikk blokkert skuddet. Den 18-årige landslagskometen prøvde selv skuddfoten rett etter, men i det 33. minutt leverte han i stedet assist til Martin Ødegaards tredje landslagsmål. En vakker tofotsfinte tryllet vekk Gocholeishvili og Zuriko Davitashvili. Nusa smatt mellom dem og trillet ballen skrått ut, der den møtte Ødegaards venstrefot som sendte den snorrett i lengste hjørne.

Igjen fikk Nusa klapp på skulderen fra en av lagets superstjerner med takk for målgivende pasning.

Etter to mål på sine 52 første landskamper fikk Ødegaard blod på tann og prøvde skuddfoten tre ganger til i løpet av de neste ti minuttene. To av skuddene strøk rett utenfor målet, men det var bare 2-0 til pause.

I starten av 2. omgang ble tre banestormende demonstranter stoppet av vakter før de greide å stripse seg til målstolpene. Et georgisk lag som var mer opptatt av å begrense nederlaget enn av å finne en vei tilbake i kampen, greide også å stoppe Norges jakt på flere mål.

Jørgen Strand Larsen hadde omgangens største sjanse, men keeper Giorgi Mamardashvili svarte med en god redning. Innbytter Budu Zivzivaze reduserte på overtid, og Ørjan Nyland måtte ta fram en god redning helt på tampen, men det ble seier.

---

Kampfakta

EM-kvalifisering menn tirsdag, gruppe A i Oslo:

Norge – Georgia 2-1 (2-0)

Ullevaal stadion: 23.665 tilskuere.

Mål: 1-0 Erling Braut Haaland (25), 2-0 Martin Ødegaard (33), 2-1 Budu Zivzivadze (90+1).

Dommer: Nikola Dabanovic, Montenegro.

Gult kort: Zuriko Davitashvili (64), Budu Zivzivadze (82), Georgia.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Kristoffer Ajer, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Jørgen Strand Larsen (Sander Berge fra 70.), Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa (Ola Solbakken fra 71.) – Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: Mathias Dyngeland, Egil Selvik – Marcus Holmgren Pedersen, Birger Meling, Julian Ryerson, Hugo Vetlesen, Markus Solbakken, Bård Finne, Emil Breivik, Jesper Daland.

Georgia (5-3-2): Giorgi Mamardashvili – Giorgi Gocholeishvili (Vladimer Mamuchashvili fra 46.), Solomon Kverkvelia, Guram Kashia, Aleksandre Kalandadze, Irakli Azarov – Zuriko Davitashvili (Giorgi Chakvetadze fra 67.), Otar Kiteishvili, Giorgi Kochorashvili (Anzor Mekvabishvili fra 76.) – Georges Mikoutadze (Budu Zivzivadze fra 67.), Khvicha Kvaratskhelia.

Ubenyttede reserver: Giorgi Loria, Luka Gugeshashvili – Giorgi Aburjania, Saba Lobjanidze, Saba Sazonov, Giorgi Tsitaishvili, Lasha Dvali.

Øvrig kamp: Spania - Kypros 6-0.

---