Knudsen fortsetter ikke som assistent på fotballandslaget – her er det nye støtteapparatet

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding tirsdag.

Smerud får med seg Ingvild Stensland, Terje Skjeldestad, Bård Homstøl og Jon Knudsen (hovedansvar for keepere) i det sportslige apparatet.

Stensland og Knudsen var også en del av Hege Riises støtteapparat.

– Med så kort tid inn mot samling, har det vært viktig for NFF å etterkomme Leif Gunnar Smerud sine ønsker, slik at rammebetingelsene for å kunne lykkes er de beste. Leif Gunnar får nå et team han kjenner godt. Nå retter vi blikket fremover mot kampen mot Østerrike på Ullevaal stadion, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Karl-Petter Løken.

Norge møter Østerrike i nasjonsligaen på Ullevaal stadion 22. september og Portugal på bortebane 26. september.

Knudsen ferdig

Hege Riise forlot nylig jobben som landslagssjef etter kun et drøyt år i stillingen. Det har vært knyttet spenning til om Monica Knudsen likevel ville få fortsette som assistent.

Nå er det klart at hun går tilbake til jobben som toppklubbutvikler i NFF.

– Vi er svært tilfredse med å ha med Monica videre i NFF. Toget i den internasjonale kvinnefotballen går raskere og raskere, og vi er nødt til å styrke strukturene på kvinnesiden om vi skal henge med, sier Karl-Petter Løken.

– Med Monicas kompetanse og erfaring får vi et løft i dette arbeidet, legger Løken til.

Leif Gunnar Smerud skal lede kvinnelandslaget ut året.

Uttak onsdag

– Vi har ikke mange dagene på oss før vi skal møte Østerrike og Portugal i nasjonsligaen. Derfor har det vært ekstra viktig for meg å bygge videre på det teamet som har vært med, og samtidig få på plass trenere som kjenner min måte å jobbe på fra tidligere, sier Smerud.

– Sammen skal vi bruke dagene inn mot samling godt. Jeg ser fram til å bygge videre på den norske tradisjonen med sterke kollektiv som grunnmur, samtidig som vi har et klart mål om å forløse den råe individuelle spisskompetansen som vi har i dette laget, utdyper han.

Smerud offentliggjør onsdag troppen til de to kommende kampene i nasjonsligaen.