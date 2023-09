Haaland og Nusa med første kamp sammen. Strandberg midtstopper

Det er en formsterk trio. Haaland gjorde hattrick i siste Premier League-kamp og er blant verdensfotballens heteste spillere, mens Nusa og Strand Larsen herjet med Jordan i torsdagens landskamp.

Ståle Solbakken bytter ut bare tre mann i startoppstillingen fra Jordan-kampen og overrasker på backplassene.

18-årige Nusa scoret i debuten og ble landslagets nest yngste målscorer noensinne. Han satte fart i publikum med sine driblinger og la opp til ytterligere to mål. Strand Larsen imponerte som Haaland-vikar i spissrollen og leverte ett mål og to assist. Han var også direkte involvert i et fjerde mål. Med Haaland tilbake skyves Celta-spissen ut på høyre kant i rollen skadde Alexander Sørloth vanligvis har hatt på landslaget. Strand Larsen spilte der siste 20 minutter i torsdagens kamp, etter at Bård Finne kom inn som spiss.

Kristoffer Ajer og Fredrik Bjørkan får backplassene som Julian Ryerson/Marcus Holmgren Pedersen (høyre) og Birger Meling (venstre) nærmest har eid. Ryerson sliter med et vondt kne. Bjørkan var positiv mot Jordan, mens Ajer spilte høyreback i 2. omgang etter å ha vært stopper fra start. Begge var blant seks norske spillere som scoret sitt første landslagsmål.

Berg tilbake

Patrick Berg er tilbake i ankerrollen på midtbanen etter at han som Haaland fikk hvile mot Jordan. Dermed skyves Sander Berge ut på benken.

Stefan Strandberg og Leo Østigård utgjør som vanlig Norges stopperduo. Med unntak for septemberkampene i fjor, da Strandberg var ute med skade, er det 10. gang på de siste 12 kampene at Solbakken velger den duoen fra start. De spilte også sammen i 2. omgang mot Jordan. Østigård har for øvrig spilt hvert minutt av Norges 13 siste landskamper.

Selv om det er bare tre nye navn i startoppstillingen, er det også posisjonsbytter. Haaland kommer inn for Ola Solbakken, Berg som nevnt for Berge og Strandberg for Marcus Holmgren Pedersen (som han gjorde ved pause torsdag).

Osame Sahraoui, som gjorde et positivt innhopp i debutkampen mot Jordan, er ikke oppført blant reservene. Han har slitt med ankelen.

Norge må slå Georgia for å holde liv i sjansen til topp-to-plassering i gruppe A inn i oktobersamlingen. Om det blir uavgjort på Ullevaal, vil Skottland være EM-klar allerede tirsdag kveld. Da vil Spania være eneste lag med teoretisk sjanse til å passere gruppelederen. Med nok et poengtap vil Norge også være så langt bak Spania at det er helt urealistisk å hente det inn.

Norge (4-5-1):

1 Ørjan Nyland – 3 Kristoffer Ajer, 4 Stefan Strandberg, 15 Leo Østigård, 17 Fredrik Bjørkan – 23 Jørgen Strand Larsen, 10 Martin Ødegaard (kaptein), 6 Patrick Berg, 7 Fredrik Aursnes, 20 Antonio Nusa – 9 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 Mathias Dyngeland, 13 Egil Selvik – 2 Marcus Holmgren Pedersen, 5 Birger Meling, 8 Sander Berge, 11 Ola Solbakken, 14 Julian Ryerson, 16 Hugo Vetlesen, 18 Markus Solbakken, 19 Bård Finne, 21 Emil Breivik, 22 Jesper Daland.