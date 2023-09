Fotballdommer Moen dømt til fire måneders fengsel for skatteunndragelse

Det var Dagbladet som først meldte om domsslutningen mot Moen tirsdag.

Det er Haugaland og Sunnhordland tingrett som har dømt fotballdommeren. Ved siden av fengselsstraffen på 120 dager er Moen idømt en bot på 100.000 kroner.

– Jeg tar dommen til etterretning og forholder meg til den, sier toppdommeren til NRK.

– Det er ikke så mye mer å si. Jeg har hele tiden sagt at jeg vil ta den straffen jeg får, legger han til.

Vil ikke anke

Fotballdommeren har i utgangspunktet to ukers frist på å anke dommen.

Moen skal ha unndratt seg et beløp på 1.017.695 kroner i skatt i perioden 2014 til 2020. Han har selv vedgått å ha handlet uaktsomt.

– Vi ble oppmerksomme på forholdet etter en anmeldelse fra Skatteetaten. De har utført en kontroll av et enkeltpersonforetak som siktede hadde. Gjennom kontrollen oppdaget de at det er inntekter som ikke er oppgitt til beskatning, sa politiadvokat Camilla Levang til NRK i forbindelse med rettssaken.

Påtalemyndigheten tror ikke at Moen har handlet bevisst. Selv har han lagt seg flat, og fotballdommeren har gjort det klart at han vil gjøre opp for seg.

Moen har betalt tilbake hele skattesummen.

Strafferamme på seks år

Grovt uaktsomt skattesvik har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Moen har dømt kamper i Eliteserien og europeiske turneringer i en årrekke. Han har tidligere sagt til VG at han tar en fotballpause av personlige årsaker. Det gjorde at han ikke dømte kamp i den siste eliteserierunden før landslagspausen.

NTB har vært i kontakt med dommersjef Terje Hauge og rettet spørsmål til ham om hvilke konsekvenser dommen får for Moens dommergjerning. Hauge henviser alle henvendelser til kommunikasjonssjef Gro Tvedt Andersen i Norges Fotballforbund.