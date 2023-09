Arnstad med hattrick i ny 7-0-seier for Norge U21

Seieren gjør at Norge står med full pott etter to kamper. Målforskjellen er solide 14-0 etter at San Marino ble slått 7-0 på bortegress før helgen.

Arnstad glitret i sin ganske frie midtbanerolle mot Latvia og fikk vist fram et spekter av scoringsferdigheter. 1-0 kom på et frispark som han bøyde opp i vinkelen fra omtrent 20 meters hold.

Tok straffen

Samme mann var frampå og trygget den norske ledelsen inn mot pause. Isak Hansen-Aarøen slo et flott innlegg fra venstre, og Arnstad headet ballen i mål via hendene på Latvia-keeper Janis Beks og stolpen.

– Jeg vil si at jeg er litt undervurdert der (i hodespillet). Jeg er kanskje ikke så høy, men jeg kan vinne noen hodedueller, sa Arnstad til TV 2 i pausen.

Det var liten tvil om hvem som skulle ta straffesparket da Arnstad ble felt i Latvia-boksen fem minutter etter hvilen. Anderlecht-proffen var kald fra elleve meter og vippet ballen i mål med en «Panenka». Deretter feiret han med en baklengs salto.

Bobb på scoringslista

Norge styrte hele oppgjøret i Drammen, og etter en times spill tegnet også friske Oscar Bobb seg på scoringslisten. Han satte inn en retur til 4-0 etter at Arnstad hadde truffet stolpen.

Norges frontrekke med Bobb, Hansen-Aarøen og Andreas Schjelderup fortsatte å plage Latvias forsvar, og sistnevnte scoret etter 66 minutters spill. Schjelderup ble tredd gjennom av Christos Zafeiris og avsluttet smart i nærmeste hjørne.

Tobias Gulliksen kom inn etter 78 minutter, og fire minutter senere gjorde han 6-0 fra spiss vinkel etter pent norsk spill.

En annen innbytter, Joel Mvuka, økte til 7-0 med en flott avslutning like før slutt.

---

Kampfakta

EM-kvalifisering U21 menn tirsdag, gruppe A:

Norge – Latvia 7-0 (2-0)

Marienlyst stadion, Drammen.

Mål: 1-0 Kristian Arnstad (12), 2-0 Arnstad (45), 3-0 Arnstad (str. 52), 4-0 Oscar Bobb (62), 5-0 Andreas Schjelderup (67), 6-0 Tobias Gulliksen (83), 7-0 Joel Mvuka (90).

Gult kort: Oscar Bobb, Norge.

Dommer: Roman Jitari, Makedonia.

Norge (3-5-2): Magnus Sjøeng – Eskil Edh, Leo Hjelde, Halvor Opsahl – Oscar Bobb, Sivert Mannsverk (Odin Thiago Holm fra 73.), Kristian Arnstad (Tobias Gulliksen fra 79.), Christos Zafeiris (Joel Mvuka fra 74.), David Møller Wolfe (Mathias Løvik fra 79.) – Isak Hansen-Aarøen, Andreas Schjelderup (Daniel Karlsbakk fra 86.).

---