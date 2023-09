Solbakken med klar melding: – Må legge det dødt

Norge er kraftig på etterskudd i den ordinære kvalifiseringen. Allerede nå snakkes det om et mulig omspill i nasjonsligaen, men den diskusjonen opptar ikke Solbakken.

– Nations League-opplegget må vi bare legge dødt til vi ser det siste (i kvalifiseringen). Det er vanskelig å konkludere. Vi må vinne vår neste kamp for å holde liv i dette, og deretter må vi vinne den neste, sa han på mandagens pressekonferanse.

Landslagssjefen håper i det minste å holde på spenningen fram til hjemmekampen mot Spania 15. oktober.

– Vi må sørge for å være i live til neste runde.

Trenger bedre hjemmeform

Tirsdag er det hjemmekamp mot et skadeplaget Georgia. Tidligere i år greide Norge kun 1-1 i bortekampen.

Landslaget har spilte ni tellende Ullevaal-kamper under Solbakken. Kun fire av dem ble vunnet: Gibraltar (5-1, VM-kval), Montenegro (2-0, VM-kval), Sverige (3-2, nasjonsliga) og Kypros (3-1, EM-kval).

Latvia og Slovenia spilte begge 0-0 og fikk med seg poeng fra Oslo. Solbakken svarte slik på NTBs spørsmål om hvor avgjørende det blir å bygge opp Ullevaal som et fort igjen.

– Det er viktig. Vi har hatt noen kamper der vi ikke har fått mål og spilt 0-0. Samtidig har vi bare tapt to kamper mot Serbia og Skottland. Så veldig gærent har det ikke vært.

Må ta sjansene

Etter fire kamper står Norge med skrale fire poeng i EM-jakten. Skottland topper puljen med maks uttelling (15 poeng på fem kamper), og Spania er toer med seks poeng etter tre oppgjør. De to beste går til neste års europamesterskap.

Marginene har ikke gått Norges vei i 2023. Solbakken mener laget hadde fortjent langt mer enn det har fått. Under pressemøtet skjøt han inn at dagens Norge «spiller et helt annet fotballspill enn landslaget har gjort på 100 år».

– Offensivt handler det om få bedre uttelling, men det er vanskelig å si hva vi skal gjøre annerledes. Tar du hvor mange sjanser vi har skapt i snitt de siste ti-tolv kampene, er det overkant av det vi kan forvente i internasjonal fotball. Vi må sørge for at vi blir mer effektive.

– Den andre veien slipper vi til få sjanser. Det viser all statistikk og målinger, men vi kan ikke gjøre kollektive feil som vi har gjort på noen av målene. Sånt blir du straffet for, sa Solbakken.

Kypros (b), Spania (h) og Skottland (b) er de siste kvalifiseringskampene etter møtet med Georgia. Norge har ikke vært i et sluttspill siden 2000.





